İşyerlerindeki toza dikkat! Etkileri yıllar sonra ortaya çıkıyor…

Toz, aynı zamanda işletmeler için güvenlik tehlikesi de oluşturuyor. Havada asılı kalan toz, kazara çıkan yangınlarda yakıt etkisi yaratarak, patlamalara da neden oluyor. İşverenlerin, çalışanların sağlığını ve güvenliğini düşünerek, tesisteki toz seviyelerini minimumda tutacak önlemler almaları gerekiyor.

Tozun neden olduğu hastalıklar zamanla gelişir ve ölümcül hale gelir

Tozdan uzak kalmak zordur. Çünkü evimizde, işyerimizde ve günlük hayatta farklı birçok alanda ki faaliyetlerimizle toz üretiriz. Özellikle inşaat, madenilik ve imalat endüstrisinde ki belirli faaliyetler, tehlikeli maddeler içeren toz parçacıkları üretir. Toz, konfor şartlarını bozan kısa vadeli bir sorun gibi görülebilir. Oysa işyerlerinde sürekli olarak toza maruz kalmak, yıllar sonra akut veya kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yani tozun neden olduğu hastalıklar zamanla gelişir ve ölümcül hale gelir. Gelecekte sağlığımızı koruyabilmemiz için başta endüstriler olmak üzere tüm yaşam alanlarındaki tozun kontrol edilebiliyor olması gerekiyor.

Akciğer kanseri gibi hastalıklara da yol açabiliyor

“Tozlu ortamlarda çalışanların toza maruz kalmalarını önlemek, geleceklerini riske atmamak için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor” diyen HIFYBER Genel Müdürü Ahmet Özbecetek, sözlerine şöyle devam etti: “İmalat sektöründe toza maruz kalma oranı yüksektir. Çünkü imalat endüstrisi doğası gereği toz üretir. Özellikle; parçalama, balyalama, kaynak, zımparalama ve parlatma gibi işlemlerden kaynaklı tozlar, kontrolsüz bırakılırsa, işçiler için sağlık ve güvenlik sorunu haline dönüşebilir. İç mekân hava kalitesini bozan toz, zamanla alerjik reaksiyonlara neden olarak, işçilerin sağlığını da bozabiliyor. Hatta akciğerlere yerleşen tozlar, zamanla astım ve akciğer kanseri gibi hastalıklara da yol açabiliyor.

Patlamalara neden oluyor

Toz, aynı zamanda işletmeler için güvenlik tehlikesi de oluşturuyor. Havada asılı kalan toz, kazara çıkan yangınlarda yakıt etkisi yaratarak, patlamalara da neden oluyor. İşverenlerin, çalışanların sağlığını ve güvenliğini düşünerek, tesisteki toz seviyelerini minimumda tutacak önlemler almaları gerekiyor. Bu kapsamda öncelikli olarak, endüstriyel tesislerde prosesten çıkan tozların kaynağından emilerek, toz toplama sistemi tarafından filtre edilmesi ve zararsız bir şekilde atmosfere atılması gerekiyor. Böylece mahaldeki havanın kalitesini artırarak, hem çevre sağlığını hem de çalışan personelin sağlığını korumak mümkün hale geliyor.

Güvenli çalışma ortamları için filtrasyon önemli

HIFYBER olarak, “toz toplama sistemlerinin hava filtreleri” için geliştirdiğimiz filtrasyon medyası ürünümüz ile endüstriyel tesislerde güvenli çalışma ortamları sunuyoruz. Blend kağıtlar üzerine yapılan kaplama ile ürettiğimiz HIFYBER filtrasyon medyası ile toz toplama sistemleri vasıtasıyla endüstriyel tesislerdeki iç ortam havasını temizlemenin yanı sıra ortamda bulunan elektrostatik yükü emerek, kıvılcım ve patlama riskini de ortadan kaldırıyoruz. Böylece endüstriyel tesislerde güvenli çalışma ortamları oluşturmak mümkün hale geliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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