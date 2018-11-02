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İşyerindeki klima bomba gibi patladı

Müşterilerin de içinde olduğu bir büfenin kliması bomba gibi patladı.

02 Kasım 2018 Cuma 16:42
İşyerindeki klima bomba gibi patladı

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi Halit Bin Velit caddesi üzerinde bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, büfenin arıza yapan şarküteri dolabı tamir edildiği sırada içeriye bir koku yayıldı. İçeriyi havalandırmak isteyen iş yeri sahibi Yunus İnci klimayı açtı. Kısa bir süre sonra klima büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sırasında içeride olan müşteriler büyük bir panik yaşadı. Patlamada ölen yada yaralanan olmazken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, klima biranda patlıyor. Patlama sırasında içeride olan müşteriler ve iş yeri sahibi paniğe kapılarak koşmaya başlıyor. Müşterilerin ve iş yeri sahibinin koşarak büfenin dışına çıktığı görülüyor.  

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:42
  1. Eyüpsultan

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