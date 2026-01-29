İşyerindeki kalp krizi iş kazası mıdır?

İşte İş Güvenlik Uzmanı Nasuh Boztepe'nin yayınladığı videodaki detaylar;

Değerli izleyiciler,

Bir kamu kurumunda çalışan personel depoya gittiği anda bir anda yere düşüyor bayılıyor.

Arkadaşları hemen koşuyorlar. İlk yardımcı belgesi olan arkadaşımız ne olduğunu şaşırıyor. Kalp krizi geçirdiğini anlayamıyorlar. 112’yi arıyorlar. Çok kısa zamanda ambulans geliyor. Hastaneye götürüyorlar.

Hastanede e-Nabızdan çalışanın bugüne kadar olan sağlıkla ilgili kontrol ve muayenelerini inceliyorlar.

Çalışanımız birkaç yıl önce kalp ameliyatı olmuş, kalp pili takmışlar. Ancak pille ilgili belirli zamanlarda hastaneye gidip kontrol olması gerekirken, zamanını geçirmiş.

Kalp pilinin durumu cihaza bağlanınca görünüyor. Pilin 250’den fazla bağlantısının kesildiği ve çok kısa sürelerle kalbin durduğu anlaşılmıştır.

Pil durduğu zaman hastaya alarm vermiyor. Yeni Tıbbi teknolojiler ve medikal cihazlar her zaman kullanılmalıdır.

İşe giriş sağlık raporunda iş yeri hekimi tetkik, tahlil ve röntgen vs.den sonra hangi işlerinde ne işte çalışabileceğini sağlık raporunu da yazar. Sadece iş yerini yazması doğru değildir. Mesela bir otelde çalışacak olan personel için bu iş yerinde çalışabilir ibaresi yeterli değildir. Mutlaka hangi bölümde çalışacağı da yazılmalıdır. Buradaki en önemli hususlardan bir tanesi de sağlık raporların da çalışan kişinin, daha önce herhangi bir rahatsızlığı hastalığı var mı, operasyon geçirdi mi? Bunlar sorulur.

Bu iş yerinde kalp pili olan kişi bunu iş yeri hekimine belirtmemiştir. Kurum müdürünün dikkati sayesinde hastamız derhal hastaneye kaldırılıyor. Ve müdahalesi yapılıyor.

1-Çalışan doğru beyanda bulunmamıştır.

2-Periyodik kontrolü zamanında yaptırmamıştır.

İş yeri insan kaynakları müdürü beni aramıştı. “Hocam bu düşmeyi iş kazası olarak indirecek miyiz?

Ne Yapmamız lazım?.

Evet. Buda bir iş kazasıdır.

Kalp pili durmasından kaynaklanan işyerinde ki kalp krizide iş kazasıdır.

Her kazadan da işveren mesul değildir.

Kalın sağlıcakla.