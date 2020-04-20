  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İşyerinde kalp krizi geçiren adam kafasını yere vurarak hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Belediye meydanı üzerinde bir işyerinde meydana gelen olayda bir kişi kalp krizi geçirdi.

2020-04-20 17:23:51 -
İşyerinde kalp krizi geçiren adam kafasını yere vurarak hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Belediye meydanı üzerinde bir işyerinde meydana gelen olayda bir kişi kalp krizi geçirdi. Esnafın fark etmesi sonucu 42 yaşındaki Kadir Yılmazsoy hastane kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, Yenice Mahallesi Belediye Meydanı üzerinde meydana geldi. Kasap dükkanında tek başına çalışan 42 yaşındaki Kadir Yılmazsoy biranda kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Talihsiz adam yere düşmesi üzerine kafasından da yaralandı. Yerde baygın yatan Yılmazsoy’u bir süre sonra esnaf arkadaşları fark etti. Hemen yardımına koşan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güveliğini alırken sağlık ekipleri ise şahsa müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren adamının hastanede yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, polis ekipleri işyerinde incelemede bulundular. Olayı duyan Yılmazsoy’un yakınları ise acile akın ettiler. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı