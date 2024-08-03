  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İsyan bayrağını çektiler! Arda'nın kalitesi Real Madrid'i karıştırdı
Spor

İsyan bayrağını çektiler! Arda'nın kalitesi Real Madrid'i karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 11:28:00 -
İsyan bayrağını çektiler! Arda'nın kalitesi Real Madrid'i karıştırdı

Real Madrid'de Arda Güler'e gösterilen bu ilgi bazı futbolcuları kıskandırdı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına ABD’de devam eden Real Madrid’de milli yıldızımız Arda Güler herkesi hayran bırakıyor.

ARDA GÜLER'İ ÖVE ÖVE BİTİREMİYORLAR

Hem antrenmanlarda hem de geçtiğimiz günlerde oynanan Milan maçında kalitesini ortaya koyan Arda Güler’in performansı İspanyol ekibinde en çok konuşulan konu konumunda.

Genç yıldızın tarihin en iyi oyuncularından biri olabileceğini söyleyen teknik direktör Carlo Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir” dedi.

Takımın yeni transferlerinden Mbappe ise "Onu çok iyi gördüm, Avrupa Şampiyonası'nda beni zaten etkilemişti ama Madrid için tam bir oyuncu gibi görünüyor" sözlerini sarf etti.

KISKANDILAR

Arda Güler hakkında yapılan bu açıklamalar gururumuzu okşarken Real Madrid’deki bazı oyuncuların Arda Güler’e gösterilen ilgiyi kıskandığı iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arda Güler ABD’ye gidiyor! Açıklandı… Orada forma giymesi bekleniyor!
Arda Güler ABD’ye gidiyor! Açıklandı… Orada forma giymesi bekleniyor!

Spor

Arda Güler ABD’ye gidiyor! Açıklandı… Orada forma giymesi bekleniyor!

Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Dev isim onure etti! Helal olsun sana be çocuk...
Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Dev isim onure etti! Helal olsun sana be çocuk...

Spor

Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Dev isim onure etti! Helal olsun sana be çocuk...

Arda Güler Behzat Ç'de
Arda Güler Behzat Ç'de

Spor

Arda Güler Behzat Ç'de

Angelotti'nin Arda Güler şaşkınlığı: Bunu hiç beklemiyordu!
Angelotti'nin Arda Güler şaşkınlığı: Bunu hiç beklemiyordu!

Spor

Angelotti'nin Arda Güler şaşkınlığı: Bunu hiç beklemiyordu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23