İsyan bayrağını çektiler! Arda'nın kalitesi Real Madrid'i karıştırdı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına ABD’de devam eden Real Madrid’de milli yıldızımız Arda Güler herkesi hayran bırakıyor.

ARDA GÜLER'İ ÖVE ÖVE BİTİREMİYORLAR

Hem antrenmanlarda hem de geçtiğimiz günlerde oynanan Milan maçında kalitesini ortaya koyan Arda Güler’in performansı İspanyol ekibinde en çok konuşulan konu konumunda.

Genç yıldızın tarihin en iyi oyuncularından biri olabileceğini söyleyen teknik direktör Carlo Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir” dedi.

Takımın yeni transferlerinden Mbappe ise "Onu çok iyi gördüm, Avrupa Şampiyonası'nda beni zaten etkilemişti ama Madrid için tam bir oyuncu gibi görünüyor" sözlerini sarf etti.

KISKANDILAR

Arda Güler hakkında yapılan bu açıklamalar gururumuzu okşarken Real Madrid’deki bazı oyuncuların Arda Güler’e gösterilen ilgiyi kıskandığı iddia edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO