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İsyan bayrağını açtı! 'Beni neden transfer ettiniz'

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye isyan etti. Kadıoğlu, "Madem oynatmayacaktınız beni niye transfer ettiniz?" diye sordu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:06
İsyan bayrağını açtı! 'Beni neden transfer ettiniz'

Sezon başında 1,4 milyon avroya transfer edilen, ancak şu ana kadar sadece bir kupa maçında 14 dakika forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, isyan bayrağını açtı.

"Beni niçin transfer ettiniz?"

Orta sahaya yapılan transferlerle forma şansını iyice kaybeden 19 yaşındaki gurbetçi Ferdi Kadıoğlu "Madem oynatmayacaktınız beni niçin transfer ettiniz. Bu yaşta kenarda kalmak beni geriye götürür" sözleriyle Comolli'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalayan Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Kupası'nda 13 dakika sahne alabildi. (Türkiye)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:06
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