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Dünya İsviçreli firma, kargo İHA'yı tanıttı
Dünya

İsviçreli firma, kargo İHA'yı tanıttı

İsviçreli ANAVIA firması, "dünyadaki en gelişmiş insansız hava aracı (İHA) sistemi" olduğunu ileri sürdükleri insansız kargo aracı HT-100 VTOL'u tanıttı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 21:54:00 -
İsviçreli firma, kargo İHA'yı tanıttı

İsviçre merkezli ANAVIA firması, 'dünyadaki en gelişmiş insansız hava aracı (İHA) sistemi' olduğunu ileri sürdükleri insansız kargo aracı HT-100 VTOL'u tanıttı.

65 kilograma kadar faydalı yük kapasitesine ve 240 dakikalık uçuş süresine sahip olduğu aktarılan döner kanatlı İHA'nın, gözetleme, lojistik, savunma ve daha birçok alanda gerçekleştirilecek operasyonlarda kullanılacağı belirtildi.

Firma, HT-100'ün helikopter uçuşlarına uygun maliyetli bir alternatif olduğuna dikkat çekti. Firmadan tarafından yapılan açıklamada, "Düşük uçuş ve bakım maliyetleri ve geniş bir kullanım yelpazesi için en yaygın sensör ve faydalı yük sistemleriyle yüksek uyumluluk, HT-100'ü geleneksel helikopterlere ekonomik bir alternatif haline getiriyor." denildi.

15 dakika içinde göreve hazır hale getirilmesi ve 400 km menzile sahip olmasının yanı sıra bir adet yedek motor bulunduran HT-100, dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapma yeteneğine sahip.

Kaynak: star.com.tr

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