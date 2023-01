İsviçre’den yükselen çağrı: HDP kapatılmalı

Terör örgütü PKK Avrupa’nın birçok ülkesinde istediği şekilde istediği eylemi yapabiliyor. Avrupa, PKK’nın hem para hem siyasi nüfuz hem uluslararası meşruiyet hem de eleman kaynaklarının başında geliyor. PKK yandaşlarının Türkiye’yi hedef alan son eylemi İsveç’te yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzetilen maket ayaklarından asıldı. Savcılık bu eylemin suç olmadığını savundu. Türkiye’yi hedef alan eylemler İsveç’le sınırlı değil. İsviçre’de Türkiye karşıtı eylemlerin yapıldığı ülkelerden birisi. İsviçre’deki Türk toplumu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine PKK’nın Avrupa’daki eylemlerini ve İsviçre’deki terör faaliyetlerini sorduk. Temsilciler, HDP’nin kapatılmasını istedi.

Terör örgütü sözcülerinin Meclis’te yeri yoktur

SUAT ŞAHİN / İSVIÇRE TÜRK TOPLUMU BAŞKANI: Avrupa Ülkelerinde PKK gibi örgütlerin rahatlıkla eylem yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz. İsviçre’de bu konuda neler yaşıyorsunuz? PKK, Avrupa’da yürüttüğü yasa dışı faaliyetleri için çoğu, sivil toplum kuruluşu (STK), dernek, vakıf ya da araştırma enstitüleri adı altında paravan örgütler kurdular. PKK bu paravan kuruluşlar aracılığıyla miting ve yürüyüşler organize ederek Türkiye’deki faaliyetleri için Avrupa ülkelerini militan sağlama merkezi olarak kullanmaktadır. PKK’yı destekleyen Avrupalı siyasetçiler insan hakları ihlali ya da suç sayılacak eylemler yapsalar dahi haklarında herhangi bir hukuki işlem yapılmıyor aksine terör destekçiliği nedeniyle çoğunlukla ödüllendirildiler. Terör yandaşları İsveç'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maketini astılar, bu tarz çirkin saldırıları ilk defa yaşamıyoruz, daha önce de İsviçre’de yine Erdoğan’ın başına silah dayanmış pankart asılmıştı.

Size yönelik de saldırılar olmuştu. Neler yaşadınız? Bana yapılan saldırıların arka planında yine PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ittifakıyla yapılan ortak saldırılardı. Saldırılar iş yerlerime yapıldı, servis araçlarımın camları kırıldı, işyerimin camları kırılarak içeriye zehirli gaz bombası attılar, giriş kapısına ve duvarlara tehdit yazıları yazdılar. Şahsıma suikast girişiminde bulundular, çocuklarımla tehdit edildim, vs. Bu saldırılar bana asla geri adım attırmadı. Türk Konsolosluğu yetkilileri sağ olsunlar her defasında destek oldular. 2008’de, 2011’de, 2016’da, ve en son 2021’de yaşadığım bu saldırılar sonucunda şikayetçi olmama güvenlik kamarası görüntülerini vermeme rağmen hepsine faali meçhul kararını verdiler, aslında benim yaşadıklarım Avrupa hükümetleri için bugün yaşananlara işarettir. Türkiye aleyhtarlığı için korudukları terör örgütleri yarın kendi vatandaşlarına karşı saldırı yapılacağının göstergesidir. Bugün Avrupa sokakları PKK terör örgütü yandaşları tarafından yakılıp yıkılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sözü vardı, ‘Bugün koynunuzda beklediğiniz terör örgütleri yarın sizi de vuracak’ Avrupa şu anda tam da bunun sonucunu yaşıyor.

Anayasa Mahkemesi’nin önünde HDP’nin kapatılması ile ilgili dava var. Sizce HDP kapatılmalı mı? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Belgelerle HDP ile PKK terör örgütünün ilişkisi ve desteği kanıtlanmışsa hukuken gereği yerine getirilip kapatılmalıdır. Bugün HDP kapatılsa yarın başka bir isimle başka kişilerle aynı faaliyetlere devam edecektir. Bu sebeple terör destekçisi HDP kapatılırken yeni bir terör destekçisi HDP açılmasının da önüne geçilmelidir. PKK terör örgütünü destekleyen, sözcülüğünü yapan, eleman kazandırmaya çalışan ya da övenen küçük bir girişimde hukuk gereğini yapıp o şahsı hızlıca siyaset sahnesinden çekip hukuk önünde hesap sormalı. Siyaset yapmak yerine terör örgütünün sözcüğüne soyunanların Mecliste yeri yoktur. Düşünebiliyor musun Paris’te bombalı eylem yapan, sivil insanları katleden DEAŞ terör örgütünü savunan bir siyasetçinin mecliste konuştuğunu? Hayal bile edemediniz değil mi? Peki bizim ülkemizde on binlerce insanımızın katili terör örgütünün Meclis’te savunulması demokrasi ya da hukukla açıklanamaz.

HDP’yi kapatmak için daha neyi bekliyorlar!

ETHEM KAYALI / BERN ADD BAŞKANI: İSVİÇRE’DE, PKK terör örgütü 1990 yılından beri faaliyettedir, sözde "Kürt" hareketi olarak bilinir, daha doğrusu öyle lanse edilir. İsviçre toplumu bunun çok fazla ayrımını bilmez! Fakat devlet bunu çok iyi biliyor ve yılardır gerekli yardımı ve desteği veriyor. İsveç’te Cumhurbaşkanımıza yapılan bu hareket kabul edilir gibi değil! Avrupa devletleri bunu bilerek yapıyor, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanını diktatör gibi göstermektir. Fakat AK Parti iktidarı halâ gereğini yapmıyor, ikili oynamaya Avrupa Birliği’ne girmeye ve NATO da kalmaya devam ediyor, olacak gibi değil. PKK’nın uzantısı HDP, Meclis’te, neden kapatılmıyor? AK Parti iktidarı, CHP ya da Altılı Masa hepsi de hıyanet içinde! Bir tek Vatan Partisi gereğini yapıyor, Diyarbakır da HDP binasının önünde anneleri çadırda toplayarak büyük bir ses getirmiştir. İkinci olarak da Anayasa Mahkemesi’nin önünde çadır kurarak HDP’nin kapatılması için mücadele ediyor, yapılan mücadele ses getirdi ve para yardımı kesildi! Şimdi sıra kapatılmasında. Fakat Anayasa Mahkemesi’nin içinde bence FETÖ kalıntıları var gibi. Yoksa bu HDP çoktan kapatılırdı! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı belgeleri ile açıkladı, daha neyi bekliyorlar. Avrupa da böyle bir parti olacaktı, olamazda çoktan kapanmıştı. Bunun örnekleri, Almanya da ETA, İspanya’da da BASK.

Terör örgütünün eylemlerini kınıyoruz

HAKAN SAVCİ / LOZAN TÜRK BİRLİĞİ BAŞKANI: Avrupa ülkelerinde PKK’nın rahatlıkla eylem yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Lozan Türk Birliği olarak terör örgütlerinin Avrupa da yaptıkları eylemleri şiddetle kınıyoruz. Böyle eylemleri bizce ülkemizi kötülemek ve kendi ideolojilerini Avrupa medyasına duyurmak adına yapıyorlar.

Lozan Türk Birliği’ne de bu ay bir saldırı oldu. (PKK yandaşları duvarlara örgüt sloganı yazdı) Neler yaşandı? Bizim derneğimize yapılan saldırı da bunlardan biri olduğunu düşündüğümüz için de bu konuyu medyaya yansıtmama kararı aldık. Derneğimiz gerek İsviçre gerek ise Türkiye makamlarına gerekli başvuruları yapmış olup faillerin en kısa zaman da yakalanmasını beklemektedir.

Anayasa Mahkemesi HDP’nin kapatılması ile ilgili bir karar verecek. HDP kapatılmalı mı? Derneğimizin hiç bir siyasi ideolojisi olmayıp tamamen Türk kültürünü yaşatmak gelecek nesillere aktarmak ve Lozan’daki Türkleri bir araya toplayıp sorunlarını ya da isteklerini ilgili makamlara bildirmek ve yardımlaşmayı sağlamak adına kurulmuş bir dernektir. Bu sebeple son sorunuzu yanıtlamak derneğimizin tüzüğüne aykırıdır.

Türk milleti terörün sonunu getirecektir

İRFAN OKUTAN / İSVİÇRE TÜRK FEDERASYONU BAŞKANI: PKK terör örgütünü şiddet ve nefretle kınıyoruz. İsveç’te Cumhurbaşkanımıza yönelik eylemi biliyoruz. İsviçre’nin de terör örgütü PKK’ya bakışı İsveç’ten çok farklı değil. İsviçre’de bu örgütleri terör örgütü olarak görmüyor. Türk milleti bütün bu saldırıların üstesinden gelecektir. Türk milleti terörün sonunu getirecektir. HDP’nin kapatılması ile ilgili Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, kapatılmalı açıklaması yapmıştı. Yargıtay cumhuriyet Başsavcısının açtığı davayı biliyoruz. Bu kapsamda HDP’nin hesaplarına geçici blokaj koyuldu. Türkiye Cumhuriyete Parlamentosunda dış destekli PKK terör örgütü uzantısı olmasını istemiyoruz. Anayasa Mahkemesi de aklı selim bir karar vererek HDP’yi kapatmalıdır.

Terör örgütlerine eleman devşiren HDP kapatılacak

HASAN KEMAHLI VATAN PARTİSİ İSVİÇRE TEMSİLCİSİ: Avrupa ülkeleri Kürtleri çok mu seviyor? Kara kaşlarına kara gözlerine mi hayranlar? Önce bir gerçeği tespit edelim Avrupa tarihi, ülkelerinin çıkarları ve emperyalist emelleri için şirin gözüküp arkasından iş çevirdiği, hainlik yaptığı halkların acı olaylarıyla doludur. Şirin gözükürken her şey mubahtır, sen ülkende saygın bir iş adamı ya da önemli bir şahsiyet olsan da vize talebine ret verilirken FETÖ’nün, PKK’nın eli kanlı katiline hiç sorunsuz oturum ve her türlü devlet desteği verebilen bir Avrupa’dan bahsediyoruz. Suriyelinin, Afganlının ülkelerine girmemesi için sınır boylarında öldürülmelerini isteyebilen zihniyet iş Ukraynalı olduğunda kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Suç kavramının ne olduğu tamamen ülkenin çıkarları ile ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir ülkedir ve Avrupa devletleri ülkemiz üzerinden menfaat sağlamak için yıllardır mülteci adı altında Türkiye’ye düşmanlık yapan birçok örgüte destek vermektedirler. Türkiye’de en büyük demokrasi; terörün yok edilmesi ise terörün yasal boşluklardan yararlanma olanaklarına hiç izin verilir mi? En büyük demokrasi HDP’nin bir an önce kapatılmasıdır. Esasında yapılacak olan iş askerimizin, polisimizin, evlatlarının haklarını arayan binlerce annenin zaten kapadığı bir oluşumun hukuken bitirilmesidir ve öyle de olacaktır. Dağda ezilen terör örgütüne eleman devşiren yasal uzantılarına izin verilmeyecektir.

Kaynak: Aydınlık Avrupa