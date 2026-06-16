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Dünya İsviçre'den Rusya-Ukrayna barışına destek
Dünya

İsviçre'den Rusya-Ukrayna barışına destek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İsviçre'den Rusya-Ukrayna barışına destek

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için adil ve kalıcı barışa desteklerini yineledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen Parmelin, İsviçre’nin diplomatik çabalara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara desteğini sürdüreceğini açıkladı. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından barış sürecine ilişkin mesaj verdi.

Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi için bölgeye gelen Zelenskiy ile bir araya gelen Parmelin, görüşmenin önemli geçtiğini belirtti. Parmelin, İsviçre’nin üst düzey toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve bu kapsamda iyi niyet teklifinde bulunduğunu ifade etti.

Parmelin, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Zelenskiy ile önemli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Parmelin, "İsviçre'nin üst düzey toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledim ve iyi niyet teklifinde bulundum. İsviçre, Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirmek için yapılan tüm diplomatik çabaları destekliyor." ifadelerini kullandı.

Parmelin, ortaklarıyla diyaloğu geliştirmek ve (Rusya ile savaş halinde olan) Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışa giden yola katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

G7 Zirvesi, Cenevre'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde dün başladı, 17 Haziran'da sona erecek.

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