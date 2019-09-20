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İsviçre'den getirilen Medeni Kanun, tek eşliliği getirdi de nikahsız ilişkiyi ortadan kaldırdı mı?

İnkılap tarihi ders kitabında yazan İsviçre'den getirilen Medeni Kanun hakkındaki bölümde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 20:49
İsviçre'den getirilen Medeni Kanun, tek eşliliği getirdi de nikahsız ilişkiyi ortadan kaldırdı mı?

İnkılap tarihi ders kitabında yazan İsviçre'den getirilen Medeni Kanun hakkındaki bölümde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Söz konusu kitapta, İsviçre'den getirilen kanunlarla "tek eşlilik" övgüsünde bulunulurken, nikahsız gayrimeşru ilişkilere hiç değinilmedi.

"Tek eşli evlilik" övgüsünün yapıldığı kanunlar için "Eski Türkiye'den kalan artık kanunlar, tek eşliliği getirdi de nikahsız yaşamayı da ortadan kaldırdı mı?" yorumları yapıldı.

Türkiye'ye Medeni Kanun'un getirilmesi Avrupa'yı çok sevindirmişti

Türkiye'de "Medeni" ve "Borçlar" yasalarının yürürlüğe konulması, Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. Avrupalı Hukukçu Sauser Hall, "Türkiye'de Avrupa Hukukunun Benimsenmesi" adlı kitabında, "İslam devletlerinin en güçlüsü, bin yıllık geçmişe varan töreleri, altı aylık bir sürede yürürlükten kaldırıyor. Tarih, hiçbir ülkede bu kadar köklü ve ani değişikliği örnek gösteremez. Bir ülkede ve bir toplum üzerinde yapılmış bundan daha cesur bir deneyim yoktur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İslam Hukuku üzerine çalışmalar yapan Fransız hukukçu Kont Ostrorog ise bir yazısında “Türkiye Cumhuriyeti tarafından Avrupa hukukunun kabulü, Ortadoğu tarihinde, İslam Dininin kabulünden bu yana en önemli olaylardan biridir. “ şeklinde görüş bildirmişti.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 20:49
  1. Medeni Kanun
  2. tek eşlilik
  3. Avrupa

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    Gerçek sancak bayrak Allahın hükümleridir Bu sancağı indirmemek bu sancağı dikmek Allah yolunda savaşmaktır Bu yolda savaşanlar Allah tarafından verilecek üstün derece ve mükafatlara nail olur bu yolda ölen ise ölümsüzlük ve daimi bir rızıklanma olan şehitlik mertebesine kavuşur. 

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