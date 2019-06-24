0553 313 94 23

İsviçre’den geldi, Samsun’da obezite ameliyatı oldu

İsviçre’de yaşayan Arnavut asıllı Afrim Imeraj, obezite ameliyatı olmak üzere Samsun’u tercih etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
İsviçre’den geldi, Samsun’da obezite ameliyatı oldu

İsviçre’de yaşayan Arnavut asıllı Afrim Imeraj, obezite ameliyatı olmak üzere Samsun’u tercih etti.


Medicana Samsun Hastanesi, obezite ve diyabet ile mücadelede tüm tedavi yöntemlerini etkin olarak kullanan sağlık kurumlarının başında geliyor. Hekim kadrosunun güçlü olması ve multidisipliner bir yaklaşımla tedavi planlamaları sayesinde hastalar, tecrübeli ellerde ve güvenli bir ortamda tedavilerini gerçekleştirip, sağlıkla hayatlarına devam edebiliyor. Samsun ve bölgeye hizmet veren hastanede özellikle obezite ve diyabet cerrahisi alanlarında yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet veriliyor.


Multidisipliner yaklaşımın önemine değinen Medicana Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanlarından Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel, “Hastalarımızı değerlendirirken ve cerrahilerini planlarken ilgili bölümlerden görüş talep ettiğimiz ve hastalarımızı yönlendirdiğimiz durumlar olabiliyor. Aynı çatı altında diğer bölümlerimizden destek almak hem bizler hem de hastalarımız için konforlu ve güvenli bir tedavi süreci sunuyor” dedi.



“Yurt dışından gelen hastalar Medicana’yı tercih ediyor”


Obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlarında bölgede önemli bir boşluğu dolduran ve referans hastane konumunda olan Medicana Samsun Hastanesi, yurt dışından gelen yabancı hastalara da hizmet veriyor. İsviçre de yaşayan Arnavut asıllı Afrim Imeraj obezite ameliyatı olmak üzere Medicana International Samsun Hastanesini tercih etti. Uzun yıllardır kilo vermek için çok çaba sarf eden Imeraj, “Bu çabalarım sonucunda kilo da verdim ama verdiğim kiloları aynen geri aldım. Yaptığım araştırmalar sonucunda, Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel hocamıza ulaştım. Kendisi de Arnavut olan, daha önce Kerim Hocamıza obezite ameliyatı olmuş sanatçı Big Mama ile görüşmemde de doğru karar verdiğimi anladım. Ameliyat olduğum için çok mutluyum. Hastaneye adım attığım andan taburcu olduğum bu ana kadar tüm süreçlerden çok memnunum. Doktorumun önerilerine sıkı sıkı riayet edeceğim. İlk kontrolde farklı bir Afrim olarak tekrar Medicana’ya geleceğim. Öncelikle Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel’e ve şahsında tüm hastane personeline teşekkür ederim. 5. yıldızlı otel konforunda ameliyatımı oldum ve hastaneden ayrılıyorum” açıklamasında bulundu.


Ameliyatlar hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Kerim Güzel, “Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen hastalarımızı değerlendirip, ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Hastalarımıza en uygun yöntemi onlarla yaptığımız değerlendirme sonrası kararlaştırıyoruz. Tek bir yöntem değil, hastaya uygun olan, yani beslenme düzenine, yaşam tarzına, spor yapıp yapmadığına göre şekillenen bir ameliyat kararı veriyoruz” diye konuştu.



“Obezite tedavisi ve obezite cerrahisi”


Obezite tedavisi ve cerrahisine de değinen Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel, "Obezitenin tedavisi; sadece obeziteye yönelik olmakla birlikte, yandaş hastalıklarla yaptığımız mücadele ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Medikal tedavinin yetersiz olduğu durumlarda cerrahi tedavi seçenekleri ile de çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Günümüzde sıklıkla diyabetik obezlerde kullanılan yöntemler sayesinde hastalar hem kilolarından, hem şeker hastalığından ve de bunlara bağlı oluşabilecek komplikasyonlardan kurtulmaktadırlar. Obezitenin cerrahi tedavisi, sadece obez olan kişilerde; VKİ 40 ve üzeri olanlara, şeker hastalığı gibi ek hastalığı olanlarda; VKİ 35 ve üzeri olanlarda, şeker hastalığı olup da mevcut tedavilere rağmen kontrol edilemeyen kan şekeri yüksekliği olan hastalarda da 30 ve üzeri durumlarda tercih edilebilir. Bu konu ile ilgili araştırmalar son yıllarda oldukça ileri düzeylere gelmiş ve çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Uygulanan farklı teknikler yardımı ile hastalara yönelik olarak başarının üst düzeyde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır” şeklinde konuştu.



Laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılıyor


Dr. Güzel, şu bilgileri verdi:


"Bariyatrik veya metabolik cerrahi olarak tanımlanan bu tedaviler artık laparoskopik yöntem olarak tanımlanan ve halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede hastaların hastanede kalış süreleri ve iyileşme süreleri daha kısa olmakta ve normal yaşama dönüş bu sayede daha çabuk gerçekleşmektedir. Hastaların çoğu kısa zamanda hem kilolarından hem de eğer varsa şeker ilaçlarından kurtulmaktadırlar. Buna bağlı olarak kişilerin yaşam kalitesi artmakta ve riskler asgari düzeye inmektedir. Ancak unutulmaması gereken, obezitenin başlı başına ciddi bir sorun olmasının yanı sıra tedavilerinde de birtakım risklerinin de söz konusu olmasıdır. Burada en önemli nokta hangi hastaya hangi yöntemin uygulanacağına karar verilmesi ve hastaların her konuda bilinçlendirilmesidir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli dolar milyarderinin 20 milyon avro değerindeki yatı denize indirildi
    1. İsrailli dolar milyarderinin 20 milyon..
    2. Nükleer fizikçiden dikkat çeken Mursi..
    3. ANALİZ - West Point takımı dünyaya karşı
    4. Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet..
    5. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    6. 45 saat sonra enkazdan kurtarılan Mert..
    7. Yıldız Futbolcu Fenerbahçe için 1..
    8. Kaymakam Gencer organize sanayiyi gezdi
    9. Fethiye’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
    10. Kars’ta “Pandemik İnfluenza İl..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400..
    12. Minikler emniyeti gezdi
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    14. Sanatçı Enis Fosforoğlu son..
    15. İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son..
    16. Türkiye'den S-400 resti: ABD bize..
    17. Şırnak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi..
    18. Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    20. Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı