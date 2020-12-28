  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İsviçre'de yüzlerce turist karantinadan kaçtı
Sağlık

İsviçre'de yüzlerce turist karantinadan kaçtı

Britanya'da koronavirüsün mutasyon geçirmiş bir varyantının çok hızlı yayılması karşısında 21 Aralık tarihli açıklamayla 14 Aralık'tan itibaren ülkeye girmiş Britanyalılara 10 günlük kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getiren İsviçre, yüzlerce turistin karantinadan kaçması vakası ile karşı karşıya kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:35:00 -
İsviçre'de yüzlerce turist karantinadan kaçtı

Büyük kaçış, Alp Dağları'nın kış aylarında nüfüsun yüzde 20'sini Britanyalıların oluşturması sebebi ile 'küçük Londra' diye anılan Verbier köyündeki lüks kayak merkezinde yaşandı.

Noel tatilini geçirmek için Verbier'de bulunan 420 civarında Britanyalı turistin yaklaşık 200'ünün karantina ilanı üzerine gece karanlığında gizli bir operasyonla kayak merkezinden kaçtığı öğrenildi.

Firar eden Britanyalı turistlerin bir kısmının, Fransa'ya gidip buradan İsviçre'deki otellerini aradığı ve rezervasyon ettikleri sürenin tamamı için ödeme yapmaları gerekip gerekmediğini sorduğu belirtildi.

Gece karanlığının kamuflajı altında kaçtılar

Sonntags Zeitung'a konuşan Verbier'in bağlı olduğu Valais Kantonu'nun Bagnes Belediyesi Sözcüsü Jean-Marc Sandoz, "Pek çoğu bir gün karantinada kaldıktan sonra gece karanlığının kamuflajı altında kaçtı" ifadelerini kullandı.

Yemeklere dokunulmayınca kaçtıkları fark edildi

Sandoz, otelcilerin yemek tepsilerinin dokunulmadan kalması ve odalardaki telefonların açılmaması üzerine müşterilerinin kaçtığını anladığını söyledi.

Sözcü, cumartesi günü otellerde yapılan sayıma göre hala karantinada olanların sayısının 10'dan az olduğunu, geri kalanların ya karantina süresinin dolduğunu ya da karantinadan kaçtıklarını bildirdi.

Sonntags Zeitung, Britanya'daki varyantın yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu haberleri üzerine Verbier sakinlerinin Britanyalı turistlere yabancı düşmanı muamele ettiklerini, İngilizce konuşan herkese şüpheli gözüyle baktıklarını söyledi.

Sandoz da "Pek çok kişi sırf İngilizce konuşuyor diye haksız muamele gördü ya da karantina kurallarını ihlal etmekle suçlandı" dedi.

'Günlerce herkesten şüpheli muamelesi gördüm'

İsvçire medyası, ikinci adresi Verbier olan Londralı yaşlı bir kadının "Günlerce herkesten şüpheli muamelesi gördüm. Dayanılmazdı" diye şikayet ettiğini yazdı.

'Britanyalı turistleri suçlamamamız lazım'

Günlerce 20 metrekare otel odasında kapalı kalmanın zorluğuna dikkat çekerek Britanyalı turistleri suçlamamaları gerektiğini dile getiren Sandoz, Britanyalıların İsviçre'den kızgın hislerle ayrıldıklarına dikkat çekip durumu "Toplumumuzun geçirdiği en kötü hafta" diye niteledi.

İsviçre, 20 Aralık pazartesi günü durdurduğu Britanya ile uçuşları perşembe günü tekrar başlatmıştı.

İsviçre Sağlık Bakanlığı'nın pazar günkü açıklamasına göre, Britanya'daki varyanta İsviçre'de iki kişide, komşu Liechtenstein'da bir kişide rastlandı, Güney Afrika'daki varyant da iki kişide görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alamanya'dan tam tersi haberler geliyor! Yılmaz Özdil fena yırtıldı
Gündem

Alamanya'dan tam tersi haberler geliyor! Yılmaz Özdil fena yırtıldı

Almanya'yı koronavirüs aşısı konusunda övüp, parlatan ve Türkiye'yi kötüleyen Yılmaz Özdil'e bu ülkeden kötü haber geldi.
Korkutan artış! Geri dönüşümde alevler gittikçe yükseliyor
Gündem

Korkutan artış! Geri dönüşümde alevler gittikçe yükseliyor

Son dönemde Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen atıklar rekor bir düzeyde artış kaydederken, geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınların artma..
İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...
Medya

İbrahim Tatlıses'e tehdit: Abdullah Uçmak etiketiyle...

İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle yapılan paylaşımın ardından 'Tehdit ediliyorum' diyerek savcılığa başvuruda bulundu.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay