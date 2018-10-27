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İsviçre'de Kaşıkçı cinayeti 'Katil Selman' sloganlarıyla protesto edildi

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir grup sivil toplum kuruluşu (STK), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini protesto için bir araya geldi. Gösteride tepkilerin odağı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a olurken, "Kaşıkçı için adalet", "Katil Selman" "Kaşıkçı'nın cinayet ortağı Trump" şeklinde sloganlar atıldı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 23:15
İsviçre'de Kaşıkçı cinayeti 'Katil Selman' sloganlarıyla protesto edildi

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneğinin öncülüğünde Cenevre kent merkezinde düzenlenen protestoya, Cenevre'de insan hakları alanında faaliyet gösteren çeşitli STK'ler destek verdi.

Gösteride tepkilerin odağı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a olurken, "Kaşıkçı için adalet", "Katil Selman" "Kaşıkçı'nın cinayet ortağı Trump" şeklinde sloganlar atıldı.

'Hesap vermesi çağrısında bulunuyoruz'

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın katillerinin ve ölüm emrini verenlerin acilen adalet önünde hesap vermesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Demirtaş, ayrıca Suudi Arabistan hapishanelerindeki başta kadın mahkumlar olmak üzere tüm mahkumların serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 23:15
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı

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