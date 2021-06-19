Avrupa Şampiyonasında heyecan devam ediyor. A grubu 3. maçında Türkiye ile Galler kozlarını paylaşacak. Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsviçre Türkiye EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta?

20 Haziran Pazar günü Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Türkiye İsviçre maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. TSİ 19.00'da başlayacak, TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?

Gruplarda ilk 2 takım ile en iyi 4 üçüncü adını bir üst tura yazdıracak. Milliler'in elbette işi zor ama ufak da olsa bir umut ışığı var. Artık sadece liderlik koltuğunu koruyacak 6 puanlı İtalya, aynı gün 4 puanlı Galler'i Roma'da ağırlayacak. Bizim, İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor.