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Aktüel İsviçre ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,2 daralarak rekor oranda küçüldü
Aktüel

İsviçre ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,2 daralarak rekor oranda küçüldü

Yüzde 8,2'lik daralma, kayıtların tutulmaya başlandığı 1980'den bu yana en büyük daralma oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:23:24 -
İsviçre ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,2 daralarak rekor oranda küçüldü

BERLİN (AA) – İsviçre ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 küçülme kaydetti.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nin (SECO) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,2 küçüldü.

Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 8,6 daralması yönündeydi.

Ülke ekonomisideki daralma ilk çeyrekteki yüzde 2,5 küçülmeden sonra geldi. Böylece ekonomi iki çeyrek üst üste daralmasının ardından teknik olarak resesyona girerken, ikinci çeyrekteki daralma kayıtların tutulmaya başlandığı 1980’den beri en büyük daralma olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ikinci çeyreğine göre ülkenin GSYH’si yüzde 9,3 küçülürken, bu yılın ilk yarısında ise ekonomi yüzde 10,5 küçüldü.

SECO, İsviçre ekonomisinin bu yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle yüzde 6,2 daralmasını öngörürken, gelecek yıl yüzde 4,9 genişlemesini bekliyor.

Dış ticarette yaşanan durgunluk, hane halkı harcamalarındaki düşüş ve Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin şirketleri zor durumda bırakması dolayısıyla SECO, ülkede işsizliğin bu yıl yüzde 3,8'e yükselmesini bekliyor.

SECO, ekonomindeki toparlanmanın salgının yayılmasına bağlı olacağı, bu nedenle tahminlerde belirsizliğin olağanüstü derecede yüksek olduğunu da belirtiyor.

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