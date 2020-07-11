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Spor

İsviçre ekibi Zürih'te futbolcular karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 15:33:58 -
İsviçre ekibi Zürih'te futbolcular karantinaya alındı

ANKARA (AA) - İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki defans oyuncusu Mirlind Kryeziu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.

Zürih'in ligde Sion ve Basel ile oynayacağı karşılaşmaların ertelendiği, oyuncuların da 17 Temmuz'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Kulübün, İsviçre Futbol Ligi (SFL) ile yapılacak görüşmeler sonrası ligdeki durumuna ilişkin karar verileceği aktarıldı.

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