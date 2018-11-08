THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

İsviçre bankasından dolar tahmini! Yıl sonu...

İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse, Türk Lirası'na yönelik talebin yıl sonuna kadar güçlü kalacağını ve doların yıl sonuna kadar/TL 5.10 seviyesine gerileyebileyeceğini belirtti.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:42
İsviçre bankasından dolar tahmini! Yıl sonu...

Credit Suisse'e göre Türk Lirası'na yönelik beklenti, talebin yıl sonuna kadar güçlü kalacağı yönünde. Kurum, enflasyon ve dış borcun çevrilmesine bağlı risklerin büyük bir ihtimalle Türk Lirası üzerinde baskı oluşturmayacağını belirtiyor.

Credit Suisse stratejisti Nimrod Mevorach'ın notunda enflasyonun TL üzerinde baskı oluşturmamasına ilişkin sadece Aralık başında veri açıklanacak olmasını ve kredi spreadlerinin normalleşmesini işaret etti.

Güven duyulduğu sürece

Mevorach, "Dolar/TL 'nin düşmesi enflasyon görünümünü iyileştiriyor ve yatırımcıların öncesine göre düşük reel faizli bir dönemi (Enflasyonun anlamlı şekilde düşeceğine dair güven duyulduğu sürece) kabul etmesine imkan veriyor. Bu dinamikler TL için şu noktada güçlü" dedi.

5.10-5.15 seviyesine gelebilir

Kuruma göre Halkbank konusunda piyasa dostu bir çözüm —ki bu Credit Suisse'in baz senaryosu- hisse senetlerine girişleri canlandırabilir ve TL, dolar karşısında yıl sonuna kadar 5.10 — 5.15 seviyesine gelebilir.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:42
  1. Credit Suisse
  2. dolar
  3. isveç
  4. Dolar Kuru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan yardımcısının oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
    1. Başkan yardımcısının oğlu trafik..
    2. İnsaflı ve vicdanlı olalım
    3. İspanya Başbakanına suikast girişimi
    4. Çavuşoğlu Twitter'dan tebrik etti!
    5. Çoruh Nehri'nde 180 santimlik dev..
    6. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları..
    7. KPSS sonuçları açıklandı!
    8. Göztepe'de Jerome'nin durumu belirsiz
    9. ‘Görev istenmez verilir’
    10. Müzedeki tadilat sırasında yangın çıktı
    11. Ferhat Sarıkaya'ya tutuklama istemi
    12. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'ın 3..
    13. Suver ve Baran’dan Akit’e ziyaret
    14. Başkan Erdoğan konuşuyor...
    15. İstanbul'da kaymakamlık binasında..
    16. MHP'den terör devleti ABD'ye sert sözler
    17. Milli muharip uçağı TF-X'de imzalar..
    18. Kadın doktor, uyuşturucu kuryesi çıktı
    19. Murat Kurum'dan çok önemli imar affı..
    20. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: Yıl..
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...