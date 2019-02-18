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İşveren, mavi yakada en çok güvenlik personeli aradı

Mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarına odaklı insan kaynakları platformu Eleman.net'in verilerine göre, işverenler geçen yıl yüzde 16,55 ile en çok güvenlik elemanı ararken, onu yüzde 11,63 ile hizmet, yüzde 7,53 ile mağazacılık/perakendecilik, yüzde 7,15 ile gıda sektörü takip etti- Geçen yıl en çok aranan iş kollarında ise başı yüzde 10,55 ile mağazacılık/perakendecilik çekerken, onu yüzde 8,44 ile savunma/güvenlik, yüzde 8,02 ile gıda, yüzde 6,54 ile hizmet, yüzde 5,22 ile lojistik, yüzde 4,76 ile eğitim izledi- 2018'de en çok eleman ilanı yüzde 37,72 ile İstanbul Avrupa yakasından verilirken, iş arayanlarda yüzde 28,54 ile en yüksek oranı da aynı bölge oluşturdu

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
İşveren, mavi yakada en çok güvenlik personeli aradı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - İşverenler geçen yıl istihdam için mavi yakada en çok güvenlik personeli ararken, çalışanlar ise en fazla mağazacılık/perakendecilik sektörüne ilgi gösterdi.

Mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarına odaklı insan kaynakları platformu Eleman.net'in 2018'e ilişkin verilerine göre, geçen yıl yayınlanan iş ilanı sayısı 2017'ye göre yüzde 17'lik düşüşle 121 bin 319'a geriledi. Geçen yıl yapılan toplam başvuru sayısı ise 12 milyon 978 bini aştı.

İşverenler, geçen yıl mavi yakada yüzde 16,55 ile en çok savunma/güvenlik sektöründe eleman ararken, onu yüzde 11,63 ile hizmet, yüzde 7,53 ile mağazacılık/perakendecilik, yüzde 7,15 ile gıda, yüzde 5,42 ile tekstil, yüzde 3,33 ile danışmanlık, yüzde 3,08 ile eğitim takip etti.

Ayrıca işçi arayan şirket sahiplerinin yüzde 2,49'u lojistik, yüzde 2,36'sı elektrik/elektronik, yüzde 2,29'u imalat sektörlerinde çalıştırmak için personel arayışına gitti.

İstihdam edilecek bölümler alanında ise güvenlik yüzde 18,21 ile başı çekerken, onu yüzde 5,95 ile temizlik, yüzde 3,98 ile satış, yüzde 3,95 muhasebe, yüzde 3,03 ile üretim, yüzde 2,40 ile restoran, yüzde 2,14 ile depo izledi.

Eleman bulma ilanlarının yüzde 37,72'si İstanbul'un Avrupa yakasından, yüzde 23,84'ü Anadolu yakasından, yüzde 6,56'sı İzmir'den, yüzde 6,18'i Ankara'dan, yüzde 5,88'i Kocaeli'den, yüzde 3,25'i Bursa'dan verildi.


- Mavi yakalıların ilgisi mağazacılık ve perakendeciliğe


Mavi yakalıların geçen yıl en çok iş aradığı sektör ise yüzde 10,55 ile mağazacılık/perakendecilik oldu.

Bu alanda mağazacılık/perakendeciliği yüzde 8,44 ile savunma/güvenlik, yüzde 8,02 ile gıda, yüzde 6,54 ile hizmet, yüzde 5,22 ile lojistik, yüzde 4,76 ile eğitim, yüzde 2,80 ile tekstil, yüzde 2,65 ile danışmanlık, yüzde 2,44 ile denizcilik, yüzde 2,32 ile otomotiv takip etti.

Mavi yakalıların ilgi gösterdiği bölümler arasında ise yüzde 7,94 ile güvenlik başı çekti. Bu alanda güvenliği yüzde 6,46 ile muhasebe, yüzde 5,27 ile satış, yüzde 3,9 ile sekreterlik, yüzde 3,56 ile üretim, yüzde 3,35 ile depo, yüzde 3,21 ile eğitim, yüzde 3,08 ile çağrı merkezi, yüzde 2,76 ile ön muhasebe, yüzde 2,53 ile temizlik bölümleri izledi.

İş arayanların en çok başvuru yaptığı yer konusunda ise İstanbul'un Avrupa yakası yüzde 28,54 ile başı çekti.

Geçen yıl iş arayan mavi yakalılarda Avrupa yakasını yüzde 20,49 ile Anadolu yakası, yüzde 9,31 ile İzmir, yüzde 8,29 ile Ankara, yüzde 5,76 ile Kocaeli, yüzde 4,02 ile Bursa, yüzde 1,93 ile Antalya, yüzde 1,69 ile Adana, yüzde 1,30 ile Tekirdağ takip etti.


- "İlk çeyrekte olumlu tablo bekliyoruz"


Eleman.net Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Duyarlar, 2018'in ilk yarısında Eleman.net'te yayınlanan ilan sayısının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttığını belirterek, bu artışta istihdam teşviklerinin etkisinin olduğunu söyledi.

Mayıs ayı itibarıyla mevsimsel etkilerden dolayı azalan ilan sayılarının sonraki aylarda da ekonomik gelişmeler nedeniyle düşüş gösterdiğini dile getiren Duyarlar, şu ifadeleri kullandı:

"Döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki dalgalanmalar iş gücü piyasasını da yakından etkiledi diyebiliriz. Ağustos ayı itibarıyla aslında yükselişe geçmesi gereken ilan sayılarında azalma, oluşturulan öz geçmiş sayısında ve iş başvurularında ise artış oldu. Ekonomik koşullar nedeniyle doğal olarak firmalar bu dönemde işe alımları durdurdu veya azalttı. Dolayısıyla bu durum ilan sayılarına yansıdı. 2019 için açıklanan istihdam alanındaki teşvik ve desteklerle yılın ilk çeyreğinde daha olumlu bir tablo oluşacaktır diye düşünüyoruz."

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
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  3. Eleman.net Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Duyarlar
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