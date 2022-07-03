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Dünya İsveç'ten Türkiye açıklaması: Sözleşmeye uyacağız
Dünya

İsveç'ten Türkiye açıklaması: Sözleşmeye uyacağız

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 21:52:00 -
İsveç'ten Türkiye açıklaması: Sözleşmeye uyacağız

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını belirtti.

Andersson, Almedalen Politika Formu'nda yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, "Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız." dedi.

Terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Andersson, "İsveç vatandaşı olanlar ulusal ve uluslararası hukuka göre iade edilemeyecek. Terör faaliyetlerine katılmadıysanız endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzalanan üçlü muhtırada, Türkiye'ye büyük tavizler verildiği ve kamuoyunda sert eleştiriler aldığı konusundaki sorulara ise cevap vermedi.

Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan’ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.

Expressen yazarı Magnus Falkehed da "Bizim Başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir." dedi.

Eski Sosyal Demokrat hükümetinin Kalkınma Bakanı Pierre Schori ise "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." dedi.

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Yorumlar

talha

Şimdide başka devletler üzerinden teröre destek verirler

Saffet

PKK lılar isveç vatandaşı ise ne olacak
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