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Dünya İsveç'ten Rusya'yı kızdıracak adım
Dünya

İsveç'ten Rusya'yı kızdıracak adım

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımında bulunacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 21:02:00 -
İsveç'ten Rusya'yı kızdıracak adım

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Hafif silahların yanı sıra Ukrayna'ya tanksavar da gönderileceğini belirten Andersson, "5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceğiz. Ayrıca insani yardım için 50 milyon avro ilave destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Andersson, sorunun Avrupa'nın tüm güvenliğini ilgilendirdiği için böyle bir karar aldıklarını ve Avrupa Birliği'nde (AB) ileriki günlerde Rusya'ya yönelik daha fazla önlemin alınacağını sözlerine ekledi.

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