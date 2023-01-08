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Dünya İsveç'ten flaş açıklama: Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız
Dünya

İsveç'ten flaş açıklama: Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 17:25:00 -
İsveç'ten flaş açıklama: Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda kendilerinden veremeyecekleri şeyleri istediğini belirtti.

İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret eden Kristersson, "Türkiye, Üçlü Muhtıra çerçevesinde yaptığımız şeyleri teyit ediyor fakat kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğiniz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız" ifadelerini kullandı.

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını ne zaman parlamentoda oylayacağını ise bilmediğini dile getirdi.

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