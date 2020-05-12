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İsveç'ten ambulans uçakla getirilmişti! Tedavisi tamamlandı

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, tedavisi başarıyla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 04:32:00 -
İsveç'ten ambulans uçakla getirilmişti! Tedavisi tamamlandı

İsveç'in Malmö kentinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavileri uygulanan Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edildi. Uygulanan tedavi sonrası virüsü yenen Gülüşken'e ayrıca karaciğer ile diyabet tedavisi de uygulandı. Serviste yapılan tedavisinin ardından değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi.

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