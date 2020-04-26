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Aktüel

İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Güleşken'in çocukları Esma, Samira ve Mahmut da babasının tedavi edileceği Ankara Şehir Hastanesine götürüldü

2020-04-26 14:58:35 -
İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

ANKARA (AA) - İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

- Kızlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

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