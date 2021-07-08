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Dünya İsveç'te uçak kazası
Dünya

İsveç'te uçak kazası

İsveç'in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 23:14:00 -
İsveç'te uçak kazası

Uçakta 9 kişinin olduğu aktarılırken, uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi

 

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