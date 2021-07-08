İsveç'te uçak kazası
İsveç'in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.
Uçakta 9 kişinin olduğu aktarılırken, uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi
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İsveç'in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.
Uçakta 9 kişinin olduğu aktarılırken, uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi
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