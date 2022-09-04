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Dünya İsveç'te 'Türkiye' kavgası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğmesi endişe verici'
Dünya

İsveç'te 'Türkiye' kavgası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğmesi endişe verici'

NATO üyeliği için Türkiye'nin şartlarını kabul eden İsveç'te işler karıştı. Sol Parti’nin sözcülerinden Hanna Gunnarsson, hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğdiğini söylerken Yeşiller’den Maria Ferm, “Erdoğan, İsveç’i yönetmemeli” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 18:40:00 -
İsveç'te 'Türkiye' kavgası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a boyun eğmesi endişe verici'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında NATO'ya girmek isteyen İsveç ile Türkiye arasında yaşanan gerilim sonrasında ülkede işler karıştı.

Türkiye’nin İsveç’i terör örgütlerine destek verdiği ve terörle mücadelede Ankara ile işbirliği yapmamakla suçladığı Stockholm yönetiminin, NATO üyeliği için anlaşma yapması, 11 Eylül’de sandığa gidecek ülkede tartışılmaya devam ediliyor. İsveç’te koalisyon hükümetin ortaklarından Sol Parti, anlaşmaya imza atan Sosyal Demokratlar’a ateş püskürdü.

Terör örgütü PKK’nın paçavralarıyla poz vererek hem Ankara’nın hem de Sosyal Demokratlar’ın tepkisini çeken Sol Parti’nin sözcülerinden Hanna Gunnarsson, seçim öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gunnarsson’a Yeşiller de destek verdi

Gunnarsson, “Hükümetin basitçe Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son hafta ve aylardaki taleplerine boyun eğmesi çok endişelendiriyor” dedi. Sveriges Radio’ya konuşan Gunnarsson’a benzer bir açıklama da merkez sol partisi Yeşiller’den geldi.

Yeşiller’den Maria Ferm, “Erdoğan, İsveç’i yönetmemeli” dedi.

11 Eylül’de seçime hazırlanan İsveç’te aşırı sağcı İsveç Demokratları’nın mülteci sorunu ve suç oranının artmasıyla birlikte anketlerde yükselişe geçtiği görülüyor. Koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokratlar’ın nasıl performans sergileyeceği ise hem İsveç’te hem de Avrupa’da yakından takip ediliyor.

 

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