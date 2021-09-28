  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsveç’te patlama meydana geldi! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı!
Dünya

İsveç’te patlama meydana geldi! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı!

İsveç’in Gothenburg kentinde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Bir binada gerçekleşen Patlamada, yaralanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 11:29:00 -
İsveç’te patlama meydana geldi! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı!

Sabah saatlerinde İsveç’in Gothenburg kentinde bir binada yaşanan patlamada yaralanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı.Konuya ilişkin bilgi radyo kanalı SR’da yer aldı.İsveç polisi konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.Acil yardım kuruluşları binayı boşaltmaya ve binada süren yangınları söndürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Neyin yol açtığı bilinmiyor

Gothenburg bölgesi acil yardım kuruluşları “Birçok daire ve merdivenler patlamadan etkilenmiş durumda. Şu anda patlamaya neyin yol açtığı bilinmiyor” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay