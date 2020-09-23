İsveç'te Müslüman girişimcinin marketine İslamofobik saldırı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde bir Müslüman tarafından işletilen marketin önüne domuz kıymasına bulanmış Kur'an-ı Kerim sayfaları bırakıldı.

Olayın şahitlerinden Akram Abo, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, 4 kişinin hızlı şekilde marketin önüne geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İkisi kadın, ikisi erkek dört kişilerdi. Marketin önünde Kur'an'ın sayfalarını yırtarak domuz kıymasına karıştırıp yere bırakıp kaçtılar. Kur'an'ın üzerine 'İslam bitti' yazmışlar. Orta Çağ'da yaşamıyoruz. Bu çirkin olaylar burada yaşayan biz Müslümanların kalbini kırdı.''

Ronneby Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Thomas Johansson, olayı, etnik kökenlilerin dini inançlarına yapılan bir saldırı olarak gördüklerini kaydetti.



Durumu çok ciddiye aldıklarını aktaran Johansson, olayla ilgili, "nefret suçu" kapsamında soruşturma başlatıldığını bildirdi.



- Üç hafta içinde aynı ilçede 2 olay



Ronneby belediyesine ait Arap Kültür Merkezi tarafından Müslümanların namaz kılması için kiralanan binanın dışında, 1 Eylül'de, yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bulunmuştu.