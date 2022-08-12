  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birçok kişinin haberi bile yok! İşte antep fıstığının "fıstık gibi" faydası

Batı medyasından çok konuşulacak analiz: Türkiye bize ders veriyor

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Türkiye çok önemli! Şükürler olsun ki Türkiye bir NATO ülkesi

Dünya devleri harekete geçti! Türkiye'ye 5,5 milyar dolarlık yatırım

Mandacı Kılıçdaroğlu teslim bayrağını çekti: Avrupa'nın öngördüğü kuralları kabul edeceğiz!

Türkiye'den Suriye'ye ilişkin yeni açıklama

Temel Bey bunda bir mahsur görmüyor! Saadet Partililer ‘bez parçası’ diyen Kılıçdaroğlu’na mı oy verecek?

İçmeyi çağdaşlık sanan kafalara gelsin! Alkollü maganda yine yaptı yapacağını

Resmi Gazete’de yayımlandı... Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı

İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirim listesi!
Dünya İsveç'te LGBT karşıtı sağcı parti oylarını artırdı
Dünya

İsveç'te LGBT karşıtı sağcı parti oylarını artırdı

İsveç'te 11 Eylül'de yapılacak seçimlere bir aydan az süre kala göçmen karşıtlığıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisinin (SD), oyunu artırdığı bildirildi. Parti LGBT, cinsiyetsizleştirme, siyonizm ve neo liberalizm gibi kürselci yapılara karşı olmasıyla da biliniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 16:54:00 -
İsveç'te LGBT karşıtı sağcı parti oylarını artırdı

Novus şirketinin yaptığı ankete göre, aşısı sağcı parti SD, 11 Eylül'de yapılacak seçimlerde ikinci sıraya yükseldi.

Ankete katılanlardan yüzde 18,6'sı oyunu SD'ye vereceğini belirtirken 2018 seçimlerde SD, oyların yüzde 17,6'sını almıştı.

Ankette hükümette bulunan Sosyal Demokrat Parti (S) yüzde 30'la birinci parti çıkarken ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Parti (M) de yüzde 18,6 oy oranına gerileyerek SD ile eşit seviyeye geldi.

Müslüman ve göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan SD, İsveç'teki üçüncü en büyük siyasi parti idi.

Aşırı sağcı partinin oylarını artırması, mevcut sosyal demokrat hükümetinin göçmen karşıtı politikalara yönelmesine neden oluyor.

Sosyal Demokrat Başbakan Magdalena Andersson, sığınmacılara karşı daha sıkı politika işleyeceklerini, suç işleyen göçmenlerin oturma ve çalışma vizelerini iptal edeceklerini ve ülkelerine göndereceklerini açıkladı.

Andersson, AB ülkeleri arasında en zor sığınmacı kabul kanunlarının İsveç'te yürürlüğe konulması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23