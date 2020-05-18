İsveç'te Kovid 19'a önlem olarak iş başvurusunda robotlu mülakat devri

STOCKHOLM (AA)- İsveç'in başkenti Stockholm'ün Upplands-Bro Belediyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) önlemleri çerçevesinde Tengai adlı robot, halkla ilişkiler uzmanlarının yerine mülakatlara girmeye başladı.

İsveç'te Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (KTH) tarafından yapay zeka ile geliştirilen robot, işe alım mülakatında kullanıldı.

Upplands-Bro Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Havva İlhan, yaptığı açıklamada, 2019'da belediyenin robot yardımıyla ilk işe alımı yaptığını aktararak, ''Robotun yeni versiyonu, Kovid-19'a karşı iş başvurusu yapanların yüz yüze mülakatlarında kullanılmaya başlandı.'' dedi.

Üç robotla iş alımların başladığını belirten İlhan, robotların Kovid 19 salgınından başka, ayrımcılığın ve kayırmacılığın önüne geçilmesi için büyük bir fırsat olduğunu değerlendirdi.

İlhan, robotların 40 dilde mülakata girebildiğini bildirdi.

Öte yandan, Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 670'a, virüs bulaşanların sayısı 31 bin 143'e yükseldi.

Salgında 23 Türk vatandaşı da hayatını kaybetti.