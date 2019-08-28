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İsveç'te İslam karşıtı milletvekili partisinden kovuldu

İran asıllı Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh, İslam karşıtı politikaları nedeniyle partisinden ihraç edildi- İsveç Sol Parti Genel Sekreteri Aron Etzler:- "İsveç'in kenar mahallerinde, İslami halifeliğin kurulduğunu iddia etti. Irkçıların, İslam hakkında yayımladığı yalan propaganda bir haberi, sosyal medya hesabında yayımladı. Ayrıca okullarda, dini sembollerin yasaklanmasını istiyor. Bu parti politikamızla çelişiyor, partimize büyük zarar veriyor"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:00
İsveç'te İslam karşıtı milletvekili partisinden kovuldu

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te İslam karşıtlığıyla bilinen Sol Parti Milletvekili İran asıllı Amineh Kakabaveh'in partisinden ihraç edildiği bildirildi.

İsveç Sol Parti Genel Sekreteri Aron Etzler, düzenlediği basın toplantısında, Kakabaveh'in İslam karşıtı söylemlerinin parti politikalarına büyük zarar verdiğini belirterek, partiyle ilişkisinin kesilmesine karar verdiklerini söyledi.

Kakabaveh'in İslam hakkında doğru olmayan birçok şey iddia ettiğini dile getiren Etzler, "İsveç'in kenar mahallerinde, İslami halifeliğin kurulduğunu iddia etti. Irkçıların, İslam hakkında yayımladığı yalan propaganda bir haberi, sosyal medya hesabında yayımladı. Ayrıca okullarda, dini sembollerin yasaklanmasını istiyor. Bu bizim parti politikamızla çelişiyor, partimize büyük zarar veriyor." dedi.

- Kakabaveh, 2016'da ırkçı sahte video yayımlamıştı

Öte yandan Kakabaveh'in sık sık parlamentoya, terör örgütü PKK'nın terör listesinden çıkarılması için öneri verdiği biliniyor.

Kakabaveh, ilk olarak 2016'da İslam ve Somalililer hakkında hazırlanmış ırkçı sahte bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

Videoyla ilgili haberlerde, görüntülerin, 2014'te Norveçli ırkçı bir grubun video paylaşım sitesinden yüklendiği belirtilmişti.

Somali'de dini bir sohbet sırasında çekildiği iddia edilen görüntülerin, İsveç devlet televizyonu SVT'nin sahte logosu ve alt yazısıyla yayımlanarak, Müslüman Somalililerin tecavüzcü, hırsız gibi gösterildiği aktarılmıştı.

Bu sebeple bir defa partisinden uyarı alan Kakabaveh, kurallar kapsamında bir ay milletvekilliği ve parti üyeliğinden uzaklaştırılmıştı fakat Kakabaveh, İslam karşıtı söylemlerine devam etmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:00
  1. İsveç
  2. İsveç Sol Parti Genel Sekreteri Aron Etzler
  3. İsveç Sol Parti İran asıllı milletvekili Amineh Kakabaveh

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