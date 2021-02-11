  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsveç'te ırkçı saldırı: Biz size bakıyoruz pislik maymunlar
Dünya

İsveç'te ırkçı saldırı: Biz size bakıyoruz pislik maymunlar

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşlı bir adamın Afrikalı anne ve çocuklarına uyguladığı ırkçı saldırı kameraya yansıdı. ''Biz size bakıyoruz pislik maymunlar" diyerek tacizde bulunan adama sosyal medyada tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 00:28:00 -

İsveç'in başkenti Stockholm'de otobüs durağında oturan çocuklara ırkçı söylemlerde bulunan İsveçli adamın görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Afrikalı anne ve çocuklarına hakaret

Skärholmen bölgesinde bir otobüs durağında Afrika kökenli biri kız 7 ve 10 yaşlarda iki çocuğa ırkçı ifadeler kullanan yaşlı adam çocukların annesine ağır küfürler etti.

Çocukların annesi Nathalie'nin görüntülediği olayda yaşlı adam, otobüs durağında bir bankta oturan çocuklara yaklaşarak, ''Kalkın buradan pislikler" sözlerini kullandı.

''Biz size bakıyoruz pislik maymunlar"

Çocukların annesi Nathalie'nin, "Neden böyle konuşuyorsun, biraz nazik ol!'' tepkisine, ''Biz size bakıyoruz pislik maymunlar"  karşılığını verdi. 'Aptallar' şeklinde hakaretlerine devam eden yaşlı adam, ''Dünyanın en büyük sosyal yardımlarını alan insanlarsınız. Kendinizin geçimini sağlayamıyorsunuz. Size biz bakıyoruz '' şeklinde ağır sözler kullandı.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Nathalie, çocuklarının hakaretlerden sonra ağır travmalar yaşadığını kaydetti. İsveç'te gündelik yaşantıda bu tür ırkçı saldırıların çoğaldığına dikkat çeken Nathalie, insanların ırkçılığa karşı ortak mücadele etmesini istedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir partiden daha Erdoğan'ın çağrısına olumlu cevap!
Siyaset

Bir partiden daha Erdoğan'ın çağrısına olumlu cevap! "Katkı vermeye hazırız"

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa çağrısına ilişkin, "Olabil..
Kafeler, restoranlar ve lokantalar için yeni dönem! Zorunlu oldu
Ekonomi

Kafeler, restoranlar ve lokantalar için yeni dönem! Zorunlu oldu

Kafeler, restoran ve lokanta gibi işletmeler elektronik adisyon sistemine geçecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, geçiş hazırlıkları için en az 3..
2. elde otomobilde fiyatlar düştü
Otomotiv

2. elde otomobilde fiyatlar düştü

Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte yüzde 50'leri bulan fiyat artışlarına sahne olan ikinci el araç piyasasında rüzgar tersine dönmey..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay