İsveç'te ırkçı saldırı: Biz size bakıyoruz pislik maymunlar

İsveç'in başkenti Stockholm'de otobüs durağında oturan çocuklara ırkçı söylemlerde bulunan İsveçli adamın görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Afrikalı anne ve çocuklarına hakaret

Skärholmen bölgesinde bir otobüs durağında Afrika kökenli biri kız 7 ve 10 yaşlarda iki çocuğa ırkçı ifadeler kullanan yaşlı adam çocukların annesine ağır küfürler etti.

Çocukların annesi Nathalie'nin görüntülediği olayda yaşlı adam, otobüs durağında bir bankta oturan çocuklara yaklaşarak, ''Kalkın buradan pislikler" sözlerini kullandı.

''Biz size bakıyoruz pislik maymunlar"

Çocukların annesi Nathalie'nin, "Neden böyle konuşuyorsun, biraz nazik ol!'' tepkisine, ''Biz size bakıyoruz pislik maymunlar" karşılığını verdi. 'Aptallar' şeklinde hakaretlerine devam eden yaşlı adam, ''Dünyanın en büyük sosyal yardımlarını alan insanlarsınız. Kendinizin geçimini sağlayamıyorsunuz. Size biz bakıyoruz '' şeklinde ağır sözler kullandı.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Nathalie, çocuklarının hakaretlerden sonra ağır travmalar yaşadığını kaydetti. İsveç'te gündelik yaşantıda bu tür ırkçı saldırıların çoğaldığına dikkat çeken Nathalie, insanların ırkçılığa karşı ortak mücadele etmesini istedi.