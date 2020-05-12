  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İsveç'te futbolculara Kovid-19 testi zorunlu olmayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:45:05 -
İsveç'te futbolculara Kovid-19 testi zorunlu olmayacak

ANKARA (AA) - İsveç'te futbolculara antrenman ve maç öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması zorunlu olmayacak.

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle askıya alınan liglerin 14 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlanlandığı hatırlatılırken, bu kapsamda futbolculara antrenman ve maç öncesi Kovid-19 testi uygulanmasının ise zorunlu olmayacağı belirtildi.

Tesislere geldiklerinde form dolduracak olan futbolcuların sahaya çıkıp çıkmayacaklarına kulüp doktorları tarafından karar verileceği ifade edildi.

Worldometer internet sitesinin verilerine göre, koronavirüse karşı hafif önlemlerle mücadele eden İsveç'te şimdiye kadar 27 bin 272 vaka görülürken, 3 bin 313 kişi hayatını kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı