İsveç’te estetikli kafalı kadın farklı görünüyor! Bir garip olay: Avrupa'ya göre Vikinglerde...
İsveç’te bin yıl önce Viking kadınlarının estetik kafa operasyonu geçirdiğine dair büyük bulgular elde edildi. Alman araştırmacılar, onaylayarak duyurdu: Buldukları üç kadın kafatasının normalden uzun olduğunu tespit etti.
İsveç’te bin yıl önce Viking kadınlarının estetik kafa operasyonu geçirdiğine dair bulgular elde edildi. Alman araştırmacılar, buldukları üç kadın kafatasının normalden uzun olduğunu tespit etti.
Kafalar uzatıldı
Kafataslarını uzatmak için bebeğin başına bandaj sarıldığını düşünen araştırmacılar, kadınların İsveç’e ait Gotland adasında Viking Çağı’nda yaşadığını söyledi. Kafatası deformasyonları
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