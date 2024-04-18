  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazıklar olsun Fatih Portakal bile şaşırdı! Cumhuriyet Hısım Partisi

Naci Görür ilk kez bu kadar sinirlendi! O yorum hocayı çıldırttı… “Bu neyin kafası? Hiç utanmıyor musunuz!”

Milli Eğitim Bakanlığı'na anlamlı çağrı Okul kantinlerinde İsrail’e ürünlerine son verilsin

UNRWA Başkanı Lazzarini'nden İsrail'e sert sözler! Çok sinsice

Mehmet Şimşek beyanname vermeyenleri uyardı! Pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz

Rekor ceza geliyor! Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi yandı

Bir yanda Metin Akpınar bir yanda Uğur Dündar! Laikçilerin meşhur sözüyle Sözcü tayfasına müthiş gönderme

Türkiye'den AB'ye rest! Hiçbir zaman kabul görmeyecek

Bulgaristan, Azerbaycan ve Çin'deki asgari ücret herkesi şok etti! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Yazıklar olsun! İstanbul'da vatandaşa at eti yedireceklerdi
Aktüel İsveç’te estetikli kafalı kadın farklı görünüyor! Bir garip olay: Avrupa'ya göre Vikinglerde...
Aktüel

İsveç’te estetikli kafalı kadın farklı görünüyor! Bir garip olay: Avrupa'ya göre Vikinglerde...

Yeniakit Publisher
2024-04-18 21:06:00 - 2024-04-18 21:19:30
İsveç’te estetikli kafalı kadın farklı görünüyor! Bir garip olay: Avrupa'ya göre Vikinglerde...

İsveç’te bin yıl önce Viking kadınlarının estetik kafa operasyonu geçirdiğine dair büyük bulgular elde edildi. Alman araştırmacılar, onaylayarak duyurdu: Buldukları üç kadın kafatasının normalden uzun olduğunu tespit etti.

İsveç’te bin yıl önce Viking kadınlarının estetik kafa operasyonu geçirdiğine dair bulgular elde edildi. Alman araştırmacılar, buldukları üç kadın kafatasının normalden uzun olduğunu tespit etti.

Kafalar uzatıldı

Kafataslarını uzatmak için bebeğin başına bandaj sarıldığını düşünen araştırmacılar, kadınların İsveç’e ait Gotland adasında Viking Çağı’nda yaşadığını söyledi. Kafatası deformasyonları 

Türkiye'nin o ilçesinde toksik metal şüphesi: Yeraltından gelen su... Daha zararlı madde tehlikesi! Tespit edildi
Türkiye'nin o ilçesinde toksik metal şüphesi: Yeraltından gelen su... Daha zararlı madde tehlikesi! Tespit edildi

Aktüel

Türkiye'nin o ilçesinde toksik metal şüphesi: Yeraltından gelen su... Daha zararlı madde tehlikesi! Tespit edildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

2024 yılının en etkili uluslararası basın fotoğrafı: Onun acı günü 1 yıl sonra Filistin'in sembolü haline geldi
2024 yılının en etkili uluslararası basın fotoğrafı: Onun acı günü 1 yıl sonra Filistin'in sembolü haline geldi

Aktüel

2024 yılının en etkili uluslararası basın fotoğrafı: Onun acı günü 1 yıl sonra Filistin'in sembolü haline geldi

Bakan Kacır: Türkiye'deki Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek! Adımları hep birlikte atacağız
Bakan Kacır: Türkiye'deki Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek! Adımları hep birlikte atacağız

Ekonomi

Bakan Kacır: Türkiye'deki Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek! Adımları hep birlikte atacağız

Hiç hesapta yokken Rusya'nın 15 milyar dolar ihracat geliri yaptırımlara takıldı! Kritik gerçek ortaya çıktı
Hiç hesapta yokken Rusya'nın 15 milyar dolar ihracat geliri yaptırımlara takıldı! Kritik gerçek ortaya çıktı

Dünya

Hiç hesapta yokken Rusya'nın 15 milyar dolar ihracat geliri yaptırımlara takıldı! Kritik gerçek ortaya çıktı

İndirim fırsatı geldi! 50 MP kameralı Honor Magic 6 Pro isteyenlere müjde: 3 bin lira... Açıklama ilan edildi
İndirim fırsatı geldi! 50 MP kameralı Honor Magic 6 Pro isteyenlere müjde: 3 bin lira... Açıklama ilan edildi

Teknoloji

İndirim fırsatı geldi! 50 MP kameralı Honor Magic 6 Pro isteyenlere müjde: 3 bin lira... Açıklama ilan edildi

Zirve Türkiye'den: Cennet meyvesi kuru incirde çok büyük ihracat rekoru kırıldı! Türkiye bunu konuşuyor
Zirve Türkiye'den: Cennet meyvesi kuru incirde çok büyük ihracat rekoru kırıldı! Türkiye bunu konuşuyor

Ekonomi

Zirve Türkiye'den: Cennet meyvesi kuru incirde çok büyük ihracat rekoru kırıldı! Türkiye bunu konuşuyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kararı sonrası muayenelerde artık zorunlu değil: Türkiye'de başlangıç 3. yıl!
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kararı sonrası muayenelerde artık zorunlu değil: Türkiye'de başlangıç 3. yıl!

Otomotiv

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kararı sonrası muayenelerde artık zorunlu değil: Türkiye'de başlangıç 3. yıl!

Türk Telekom yatırım ile işleri büyüttü: Türkiye'ye yeni kapı açacak! Türkiye'nin yatırım lideri oldu
Türk Telekom yatırım ile işleri büyüttü: Türkiye'ye yeni kapı açacak! Türkiye'nin yatırım lideri oldu

Ekonomi

Türk Telekom yatırım ile işleri büyüttü: Türkiye'ye yeni kapı açacak! Türkiye'nin yatırım lideri oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23