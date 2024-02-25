  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsveç'te bir kez daha Kur'an-ı Kerim yakıldı
Dünya

İsveç'te bir kez daha Kur'an-ı Kerim yakıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 15:21:00 -

İsveç, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e yönelik yakma eylemine sahne oldu. Birden fazla kez aynı eylemin gerçekleştirildiği ülkede sokaklara döküldü.

İsveç’te polisin yasakladığı Kur'an-ı Kerim'e yönelik yakma eylemlerine yüksek mahkeme izin vermişti.

Başbakan Ulf Kristersson ise "Ulusal güvenliğimizi, İsveç'teki ve dünyadaki İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek tedbirleri değerlendirmek üzere durumu analiz etmeye başladık" demişti. Birleşmiş Milletler ise kutsal kitaplarla ilgili kararını verdi.

Saygısızlık eylemlerinin "ayrımcılık" olduğuna hükmetti. Henüz yasaklanamayan eylemler İsveç ekonomisine de zarar veriyor. Devlet radyosunun haberine göre, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 2 milyon 200 bin kron çıktı.

Çarşaflı kadına saldıran kendini bilmezden akılalmaz savunma: Ben Kuran'ı 4 kez okudum
Çarşaflı kadına saldıran kendini bilmezden akılalmaz savunma: Ben Kuran'ı 4 kez okudum

Sosyal Medya

Çarşaflı kadına saldıran kendini bilmezden akılalmaz savunma: Ben Kuran'ı 4 kez okudum
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstifa edip yeni parti kuran kimdi? Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti
İstifa edip yeni parti kuran kimdi? Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti

Gündem

İstifa edip yeni parti kuran kimdi? Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti

Türkiye ile iyi ilişkiler kuran BAE'den müthiş hamle! Helal olsun
Türkiye ile iyi ilişkiler kuran BAE'den müthiş hamle! Helal olsun

Dünya

Türkiye ile iyi ilişkiler kuran BAE'den müthiş hamle! Helal olsun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23