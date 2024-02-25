İsveç'te bir kez daha Kur'an-ı Kerim yakıldı

İsveç’te polisin yasakladığı Kur'an-ı Kerim'e yönelik yakma eylemlerine yüksek mahkeme izin vermişti.

Başbakan Ulf Kristersson ise "Ulusal güvenliğimizi, İsveç'teki ve dünyadaki İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek tedbirleri değerlendirmek üzere durumu analiz etmeye başladık" demişti. Birleşmiş Milletler ise kutsal kitaplarla ilgili kararını verdi.

Saygısızlık eylemlerinin "ayrımcılık" olduğuna hükmetti. Henüz yasaklanamayan eylemler İsveç ekonomisine de zarar veriyor. Devlet radyosunun haberine göre, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 2 milyon 200 bin kron çıktı.