İsveçli Malin Larsson Türkiye'nin yangınla mücadelesini övdü

Ülkesini kötüleyenlere karşı İsveçli Malin Larsson, Side'deki Orman yangınında devletle halkın nasıl bütünleştiğini anlattı

Sosyal medya bir haftadır devam eden orman yangınları için 'İtfaiye yok, helikopter yok, yangın söndürmek önlemler alınmadı' şeklinde kara propaganda yapan ve yabancı ajanslara Türkiye'yi aciz göstermek isteyenler İsveçli Malin Larsson'dan tokat gibi cevap.

Side'de yerleşik yaşayan 52 yaşındaki Larsson, yangının çıktığı ilk günden beri takipçilerini Facebook sayfasından bilgilendirerek, devletin ve vatandaşların imkanlarını nasıl seferber ettiğini anlatıyor.

Bölgedeki orman yangınına yönelik kurtarma hizmetlerinin büyük bir mücadele verdiğini aktaran Larsson, "Kurtarma hizmetleri, itfaiye araçları, helikopterler, jandarma ve ambulanslar yerel halkla berber gece gündüz yangın söndürmek için büyük mücadele veriyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Yangın bölgesine Türkiye'nin dört bir tarafından yardım yağdığını anlatan Larsson, ''Türkiye'nin her köşesinden cömert insan ve şirketlerin gönderdiği yardım malzemeleri burada halka dağıtılıyor. Herkese teşekkür ederim'' cümlelerini kullandı.