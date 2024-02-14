  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den savunma sanayimize övgü! Türk şirketi sayesinde Teksas’ta obüs mühimmatı üretilecek!

Sömürgeci İngilizlerin başlattıkları ‘avcı’lık bedel ödetiyor: ‘Avcı’lığa merak saranlar iki kere düşünsün... Hastane kapıları sayısız ‘avcı’ ile dolu

BAE ve Katar ülkesinden Türkiye'ye uluslararası yatırım: milyar dolar giriş, güçlendirecek! Dünya takip ediyor

Kahire'de tarihi zirve! Erdoğan ve Sisi mutabık kaldı

Savaşın kapısı çalınıyor! Füzeler ateşlendi

Selçuk Bayraktar ölüm haberini verdi: Allah rahmet eylesin

Peş peşe istifa sloganları! İP’in aday toplantısı fena karıştı!

5. nesil savaş jeti FC-31 WDS’de tanıtıldı!

Trafikte şoke eden görüntü!

Bir ilimizden daha petrol fışkırması an meselesi! Böyle hamle görülmedi
Gündem İsveç'i yola getirdik! 'Taahhütlerimizi elbette yerine getireceğiz'
Gündem

İsveç'i yola getirdik! 'Taahhütlerimizi elbette yerine getireceğiz'

Yeniakit Publisher
2024-02-14 23:39:00 -
İsveç'i yola getirdik! 'Taahhütlerimizi elbette yerine getireceğiz'

Türkiye, terör örgütü PKK ve Kur'an-ı Kerim yakanlara müsamaha gösteren İsveç'in NATO'ya katılımını uzun süre beklettikten sonra İsveç'in gerekli düzenlemeleri yapma sözü verdikten sonra bu ülkenin NATO'ya katılımına onay verdi. Bugün bir açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'ye verilen Taahhütlerin hepsinin yerine getirileceğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin, Üçlü Muhtıra'da Türkiye'ye yönelik verdiği terörle mücadeleye ilişkin taahhütlerini yerine getireceğini bildirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Taahhütlerimizi yerine getireceğiz'

NATO mutabakatı çerçevesinde İsveç'in terör örgütleriyle mücadelesine ilişkin soruya yanıt veren Billström, Vilnius'taki NATO zirvesinde yapılan mutabakat sonucunda, İsveç'in Türkiye ile güvenlik anlaşmasına imza atması konusunda anlaştığını hatırlattı.

Billström, "Türk parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı. Taahhütlerimizi elbette yerine getireceğiz. Zaten iletişim halindeyiz." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terörle mücadelede yakın işbirliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü dile getiren Billström, "Söz konusu organın ilk toplantısını düzenleyerek güvenlik anlaşması üzerinde ilerlemeye hazırız. Madrid'deki NATO zirvesinde İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında oluşturulan kalıcı ortak mekanizmayı da sürdüreceğiz. Bu mekanizma kalıcı olduğu için sağlam kalacaktır." diye konuştu.

Billström, bu işbirliğini sabırsızlıkla beklediğini vurgulayarak, "Terörle mücadelede bu kadar yakın bir işbirliğinin gelecekte hem Türkiye hem de İsveç açısından iyi olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

F-16 açıklaması

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin soruya Billström, "Elbette NATO ittifakını güçlendiren her şey memnuniyetle karşılanır. Türk Hava Kuvvetlerinin geliştirilmesi de elbette bu yönde atılmış bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

'Macaristan Parlamentosundan onaylanmasını bekliyoruz'

Billström, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamayan Macaristan ile görüşmelere de değinerek, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdiğini hatırlattı. Billström, "Macaristan parlamentosunun da bunu yapmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini neden onayladı? Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir anısıyla cevap verdi
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini neden onayladı? Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir anısıyla cevap verdi

Gündem

Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini neden onayladı? Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir anısıyla cevap verdi

İsveçli şirket: elektrik malzemelerini Türk üreticilerden alacak!
İsveçli şirket: elektrik malzemelerini Türk üreticilerden alacak!

Ekonomi

İsveçli şirket: elektrik malzemelerini Türk üreticilerden alacak!

İsveç'ten skandal 'Gazze' adımı!
İsveç'ten skandal 'Gazze' adımı!

Dünya

İsveç'ten skandal 'Gazze' adımı!

İsveç'te ayrımcılığa uğrayan başörtülü kadına tazminat
İsveç'te ayrımcılığa uğrayan başörtülü kadına tazminat

Dünya

İsveç'te ayrımcılığa uğrayan başörtülü kadına tazminat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

Türkiye'de unutulmaya başladı ama, İsveç'te, Filistin'de öldürülen çocuklar için gösteri düzenlendi
Türkiye'de unutulmaya başladı ama, İsveç'te, Filistin'de öldürülen çocuklar için gösteri düzenlendi

Dünya

Türkiye'de unutulmaya başladı ama, İsveç'te, Filistin'de öldürülen çocuklar için gösteri düzenlendi

Macaristan'da İsveç oturumu! Boykot işe yarıyor: İktidar partisi tarihi zirvede boykot edecek!
Macaristan'da İsveç oturumu! Boykot işe yarıyor: İktidar partisi tarihi zirvede boykot edecek!

Dünya

Macaristan'da İsveç oturumu! Boykot işe yarıyor: İktidar partisi tarihi zirvede boykot edecek!

İsveç'ten PKK itirafı! Son rapor her şeyi ortaya koydu
İsveç'ten PKK itirafı! Son rapor her şeyi ortaya koydu

Gündem

İsveç'ten PKK itirafı! Son rapor her şeyi ortaya koydu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23