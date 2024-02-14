İsveç'i yola getirdik! 'Taahhütlerimizi elbette yerine getireceğiz'

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin, Üçlü Muhtıra'da Türkiye'ye yönelik verdiği terörle mücadeleye ilişkin taahhütlerini yerine getireceğini bildirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Taahhütlerimizi yerine getireceğiz'

NATO mutabakatı çerçevesinde İsveç'in terör örgütleriyle mücadelesine ilişkin soruya yanıt veren Billström, Vilnius'taki NATO zirvesinde yapılan mutabakat sonucunda, İsveç'in Türkiye ile güvenlik anlaşmasına imza atması konusunda anlaştığını hatırlattı.

Billström, "Türk parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı. Taahhütlerimizi elbette yerine getireceğiz. Zaten iletişim halindeyiz." dedi.

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Terörle mücadelede yakın işbirliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü dile getiren Billström, "Söz konusu organın ilk toplantısını düzenleyerek güvenlik anlaşması üzerinde ilerlemeye hazırız. Madrid'deki NATO zirvesinde İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında oluşturulan kalıcı ortak mekanizmayı da sürdüreceğiz. Bu mekanizma kalıcı olduğu için sağlam kalacaktır." diye konuştu.

Billström, bu işbirliğini sabırsızlıkla beklediğini vurgulayarak, "Terörle mücadelede bu kadar yakın bir işbirliğinin gelecekte hem Türkiye hem de İsveç açısından iyi olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

F-16 açıklaması

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin soruya Billström, "Elbette NATO ittifakını güçlendiren her şey memnuniyetle karşılanır. Türk Hava Kuvvetlerinin geliştirilmesi de elbette bu yönde atılmış bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

'Macaristan Parlamentosundan onaylanmasını bekliyoruz'

Billström, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamayan Macaristan ile görüşmelere de değinerek, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdiğini hatırlattı. Billström, "Macaristan parlamentosunun da bunu yapmasını bekliyoruz." dedi.