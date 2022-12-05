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Dünya İsveç yola geliyor! Başbakan Kristersson'dan Türkiye açıklaması
Dünya

İsveç yola geliyor! Başbakan Kristersson'dan Türkiye açıklaması

NATO'ya girmek isteyen İsveç, terör örgütüne karşı tavır alarak Türkiye'ye verdiği sözü tutmaya çalışıyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkelerinin terör üssü olmasına izin vermeyeceklerini belirterek "Bizim ülkemizde olduğu gibi, Türkiye'nin de terörizme karşı kendini koruma hakkı olduğu konusunda her zaman nettim." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 22:45:00 - 2022-12-05 23:19:43
İsveç yola geliyor! Başbakan Kristersson'dan Türkiye açıklaması

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin bir terör üssü haline gelmemesi gerektiğini belirtti.

İsveç'te Türkiye karşıtlığı ile bilinen eski Sosyal Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül'ün NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye teröristlerin iade edilmemesine yönelik gönderdiği mektubu cevaplayan Kristersson, "İsveç bir terör üssü haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.

"İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz"

Kristersson, Pekgül'e cevap olarak yayımladığı mektupta, şunları kaydetti:

"Teröre, terörün finansmanına veya başka bir suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yoktur. Bununla birlikte, İsveç dışındaki ülkelere yönelik olsun veya olmasın, İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim ülkemizde olduğu gibi, Türkiye'nin de terörizme karşı kendini koruma hakkı olduğu konusunda her zaman nettim."

"İsveç uluslararası hukuka uymaya devam edecektir"

İsveç'te evrensel hukuk kurallarının geçerli olduğunu hatırlatan Kristersson, "İsveç uluslararası hukuka uymaya devam edecektir. Başka bir şey düşünülemezdi. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen dünyanın en güçlü devletlerinden biriyiz. İsveç vatandaşları asla iade edilmez." ifadelerine yer verdi..

İsveç'in Türkiye ve Finlandiya ile yaptığı NATO anlaşmasının arkasında olduklarını belirten Kristersson, diğer partilerin de bu konuda kendilerine destek verdiğini aktardı.

 

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