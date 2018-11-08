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İsveç sınır kontrolünü 3 ay uzattığını açıkladı

İsveç, sınırlarda uygulanan kimlik ve pasaport kontrolleri uygulamasını 3 ay daha uzattığını açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:01
İsveç sınır kontrolünü 3 ay uzattığını açıkladı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, sığınmacıların kontrol altına alınabilmesi için sınır kontrollerinin 11 Şubat 2019 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

İsveç, sığınmacıların ülkeye girişini önlemek için sınır kontrollerini  3 sene önce 2015'de başlatmıştı. 

AB üyesi İsveç, kimlik kontrolü uygulamasını, İsveç-Danimarka  sınırındaki Öresund köprüsü ile Trelleborg, Malmö, Helsingborg ve Göteborg  limanlarında gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:01
  1. isveç
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