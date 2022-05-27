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Gündem İsveç PKK'ya destek vermiyormuş... Hadi oradan!
Gündem

İsveç PKK'ya destek vermiyormuş... Hadi oradan!

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'lı teröristlere destek vermediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 19:48:00 -
İsveç PKK'ya destek vermiyormuş... Hadi oradan!

Daha önce PKK/YPG'li teröristleri ofisinde ve İsveç Meclisi'nde ağırladığı fotoğrafları ortaya çıkan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna itirazlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Linde, "İsveçli siyasetçilerin demokratik meclislerde terör örgütü PKK'yı temsil ettiği bilgisi doğru değil. Bunlar dayanağı olmayan iddialar. Şiddetin, terörün ve aşırılığın demokratik toplumumuzda yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki görüşmelerde sınırlı ilerleme kaydedildi" 

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk yetkili, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle geçtiğimiz gün Türkiye'de yapılan görüşmelerde sınırlı bir ilerleme kaydedildiğini söyledi:

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında düzenlenen toplantıda Türkiye'nin endişeleri konusunda çok az ilerleme kaydedildi. Kolay bir süreç değil. Zor olacak somut adımlar atmaları gerekiyor. Müzakereler sürecek. Fakat yeni bir görüşme tarihi yakın gözükmüyor."

Çavuşoğlu: Umarım isteklerimizi yerine getirirler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamda bir kez daha bu ülkelerin teröre verdiği desteğe değinerek, "Bizim talebimiz gayet meşru, açık ve net. Bu ülkeler teröre destek veriyor, ayrıca bize yönelik savunma kısıtlamalarını kaldırmaları gerekiyor. Umarım Finlandiya ve İsveç bizi gayet iyi anlamıştır. Biz her zaman diyalogtan yanayız, umarız bu beklentiler somut bir şekilde yerine gelir" dedi.

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