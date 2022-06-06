İsveç medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası

Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO’ya dahil olmak istediklerini açıklayan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında yaşanan üyelik gerilimi devam ederken İsveç medyasında dikkat çekici bir iddia yer aldı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın İsveç’in Savunma Bakanı Peter Hultqvist’in görevden alınmasını talep ettiğini söyledi.

PKK etkinliğinde konuştu

Expressen’e konuşan kaynak İsveç ve Türkiye’den heyetlerin görüştüğünü söylerken “Türkiye Hultqvist’in savunma bakanlığından alınmasını istiyor” dedi. Hultqvist, terör örgütü PKK ile yakınlaşarak 28 Eylül 2012’de gündem olmuştu. O dönemde Hultqvist’in altında çalışan Evin Çetin’in terör örgütü PKK’lılarla halay çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. İki ülke arasında gerilim yaratan görüntüler sonrasında Çetin görevden alınırken o dönem vekil olan ve savunma komitesi başkanı olarak görev alan Hultqvist de “Eğer o provokatif olarak görülen bir şey yaptıysa bu hiç hoş olmaz” demiş fakat ertesi gün PKK’nin etkinliğine katılarak konuşma yapmıştı.

Erdoğan’ın görevden alınmasını istediği İsveç Savunma Peter Hultqvist'in eskiden yanında çalışan bir görevlinin PKK’lı teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Evin Çetin isimli çalışan (kırmızıyla işaretli) görevden alınmıştı.

Bakan çark etti

Konuyla ilgili Expressen, Savunma Bakanı Hultqvist’e bazı sorular sordu. Hultqvist, “O zaman olduğu gibi şimdi de Kürt sorununun demokratik yollarla, müzakere ve anlaşmalarla çözüleceğine inanıyorum. Ben barış haricinde bir şeyi desteklemedim ve terörizme karşıyım. Bunun haricinde başka bir yorumum yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son haftalarda yaptığı açıklamalarda Ankara’nın bu iki ülkenin terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye karşı işbirliği yapmadığını söylemiş ve İsveç ve Finlandiya’nın terörizm konusunda tavrının net olmadığını belirtmişti. Erdoğan iki ülkenin terörizme kapılarını açtığını da açıklarken Türkiye’ye gelmeyi planlayan iki ülke heyetlerine de “Boşuna yorulmasınlar” demişti.