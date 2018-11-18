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İsveç medyası Türkiye maçını yorumladı Andreas Granqvist kahraman ilan edildi

Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı, İsveç basınında geniş yankı uyandırdı.

18 Kasım 2018 Pazar 09:19
İsveç medyası Türkiye maçını yorumladı Andreas Granqvist kahraman ilan edildi

UEFA Uluslar Ligi'nde, B Ligi 2. Grup'ta dün akşam oynanan maçta Türkiye İsveç'e 1-0 mağlup oldu. Maçın 72. dakikasında penaltı golüyle ülkesini 1-0 öne geçiren takım kaptanı Andreas Granqvist, görsel ve yazılı basında "gecenin kahramanı" ilan edildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'in, ''Granqvist, ölüm maçında İsveç'in rüyasını devam ettirdi'' başlığı ile duyurduğu haberinde, Uluslar Ligi'nde, ölüm maçında İsveç'in kazanarak yaşamaya devam ettiği belirtildi. Maçın tek golünü penaltıdan atan takım kaptanı Andreas Granqvist, gecenin kahramanı ilan edilirken, Granqvist'in ''Penaltının gol olması harikaydı. Türk seyircisi penaltı pozisyonunu yuhaladı. Kaleci topu atacağım köşeyi bilince biraz stres yaşadım ama golden sonra statta derin bir sessizlik vardı.'' sözlerine de yer verildi.

Kahraman Granqvist
''Granqvist'in büyük kahramanlığı ile grupta kazandık'' başlığını atan Exprssen gazetesi de Uluslar Ligi gecesinde Türkiye karşısında İsveç'in çok terlemesine rağmen amacına ikinci yarıda ulaştığını aktardı. İlk yarı Türkiye'nin birçok gol pozisyonuna girdiği vurgulanan haberde, Romalı Cengiz Ünder ile Milanlı Hakan Çahlanoğlu'nun yakaladığı pozisyonlara, kaleci Robin Olsen'in geçit vermediği kaydedildi.


İsveç devlet televizyonu SVT'nin ''Granqvist'in kahramanlığında İsveç ölüm maçını kazandı'' yorumuyla verilen haberinde, ''Granqvist'in yanı sıra maçta kurtardığı gollerle geceye damgasını vuran kaleci Robin Olsen'in kolları gecede her yere uzandı.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 09:19
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