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Spor

İsveç Kupası 1 Haziran'da tekrar başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:46:33 -
İsveç Kupası 1 Haziran'da tekrar başlayacak

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen İsveç Kupası mücadeleleri, 1 Haziran'dan itibaren devam edecek.

İsveç Futbol Federasyonundan (SVFF) yapılan açıklamada, çeyrek finaller sırasında yarıda kalan İsveç Kupası'nın 1 Haziran'dan itibaren devam edeceği duyuruldu.

Kupada yarı final ve final maçlarının ise 5-9 Haziran ya da temmuz ayında yapılacağı belirtildi.

Daha önce İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ve İkinci Futbol Ligi'nin (Superettan) 14 Haziran'da başlamasının planlandığı açıklanmıştı.

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