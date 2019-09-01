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İsveç Dışişleri Bakanı ve Yemen Dışişleri Bakanı Yardımcısının görüşmesi

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Birleşik Arap Emirlikleri ve onun desteklediği milislerin düzenlendiği saldırılara karşı tüm yasal yolların kullanılacağını ifade etti

01 Eylül 2019 Pazar 13:07
İsveç Dışişleri Bakanı ve Yemen Dışişleri Bakanı Yardımcısının görüşmesi

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Suudi Arabistan'da bir araya geldiği İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'a Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve BAE destekli milislerin düzenlendiği saldırılara karşı tüm yasal yolların kullanılacağını ifade etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Wallström'le görüşen Hadrami, ülkesindeki barış süreciyle BAE'nin hükümete yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, hükümetin, BAE'nin Aden ve Ebyen'de Yemen ordusuna düzenlediği hava saldırısı ve BAE destekli milislerin Aden'deki hastanelerde yaralıları öldürmesi, ev baskınları gibi eylemlerine karşı tüm yasal yolların kullanılacağını vurgulayan Hadrami, BAE ve Güney Geçiş Konseyi'nin tüm bu saldırıların sorumlusu olduğunu aktardı.

Ülkesinin nerede olursa olsun terörle ve radikalizmin her çeşidiyle mücadelede uluslararası toplumla iş birliğini sürdüreceğini belirten Hadrami, devlet yapılanması dışındaki silahlı grupların yabancı ülkeler tarafından desteklenmesini kabul edemeyeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, Yemen'deki insani krizin hafifletilmesi için verdikleri desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından yapılan açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:07
  1. İsveç
  2. Margot Wallström
  3. Muhammed el-Hadrami
  4. Yemen

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