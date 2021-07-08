İsveç Covid-19'a karşı 3. doz aşılamayı sonbaharda yapacak

İsveçli yetkililer, 2 doz uygulanan Covid-19 aşılarına ek olarak 3. dozun da sonbaharla birlikte uygulanmaya başlanacağını ve 4. doz için de planlama yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, 2 doz aşı yapılanlarda bulaşıcılığı yüksek Delta varyantına yakalananların olduğu, virüs mutasyona uğradığı için 2. aşılamalara rağmen Covid-19'un yayılmasının arttığı, aşıda 3. doz bunun için gerekli olduğu belirtildi.

Ülkede vaka sayısı 1 milyon 92 bin 308'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 642'e çıktı.