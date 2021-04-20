İsveç büyükelçisi, skandalın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İsveçli bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınandı.
İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, İsveç Dışişleri Bakanı Linde'nin terör unsurlarıyla görüşmelerinin ardından, bu kez Savunma Bakanı Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla bir görüşme yapması şiddetle kınandı. Türkiye'nin DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadelesini arkalarındaki destekçilerinden bağımsız olarak kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, terör örgütlerine verilen destek konusunda duyulan rahatsızlık dile getirildi. İsveç Savunma Bakanı Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapması şiddetle kınandı.
Öte yandan İsveç'in LGBT ve feminist gruplara fonlayarak desteklediği de biliniyor.