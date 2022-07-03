İsveç basını resmen kudurdu: Erdoğan'ın önünde diz çöktük

Türkiye ile NATO için yapılan anlaşmayı içine sindiremeyen İsveç basını, İsveç hükümetine ateş püskürdü. Gazeteler; İsveç'in Türkiye karşısında büyük hezimet yaşadığını aktarırken, bu anlaşmayı içlerine sindiremediklerini belirtti.

Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson: ''Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki: İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun."

Expressen yazarı Magnus Falkehed: "Bizim başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir."

Sosyal Demokratlı eski Kalkınma Bakanı Pierre Schori: "Türkiye ile yapılan bu anlaşmayı utanç verici."

Sosyal Demokratlı Eski Dışişleri Bakanı Lena Hjelm-Wallén: "Türkiye ile bu süreci yaşamak zorunda kalmak çok üzücü."

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye verdiği taahhütler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında yapılan 4'lü zirve sonrasında, bu ülkeler arasında memorandum imzalandı. Terör örgütü PKK/YPG'ye desteği nedeniyle İsveç ve Finlandiya'ya tepki gösteren Türkiye, 4'lü görüşmeden istediğini aldı.

İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütler şunlar:

- PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.

- Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.

- PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

- Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

- İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

- Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

- Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

- PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

- Türkiye’ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

- Finlandiya ve İsveç’in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

- Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.