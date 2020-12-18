İsveç artan Rusya tehdidine karşı harekete geçti

İsveç parlamentosu, Baltık Denizi bölgesinde yaşanan gerginlikler nedeniyle 2021-2025 savunma bütçesinde yüzde 40’lık bir artışa onay verdi. Parlamento yetkilileri, İsveç devletinin almış olduğu kararın ana nedeninin Rusya olduğunu belirtti.

349 üyesi bulunan Riksdag meclisi, son 70 yılın en büyük artış oranını onaylayarak, devletin, 2025 yılına kadar yıllık savunma bütçesini 89 milyar Kron’a (11 milyar ABD Doları) yükseltti. İsveç Savunma Bakanı Peter Hultquist, önerge tartışmalarından önce mecliste "1950’lerden bu yana en büyük yatırım" olduğunu dile getirdi.

Savunma bütçesini artırma önergesi, İsveç’te azınlık hükümet konumunda olan iki parti: "Sosyal Demokrat Partisi" ve "Yeşiller Partisi" tarafından Ekim ayında sunulmuştu. Sunulan önerge, hızlı bir şekilde iki küçük muhalefet grubundan destek almıştı.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi, komşu Baltık bölgelerinde Rusya’ya ait askeri uçakların tekrarlayan hava sahası ihlalleri ve İsveç’in Baltık Denizi komşusu olan, Rusya’nın Kaliningrad özerk bölgesindeki askeri yığılmanın ardından İsviçre hükümeti; savunma bütçesinin artırılmasının bu olaylara karşı bir sinyal olduğunu belirtti.

Ayrıca kabul edilen önergenin içerisinde "Rusya’nın askeri yeteneklerinin önümüzdeki 10 yıllık dönemde mutlak anlamda artacağına dair çok fazla tahmin var" ifadesi yer aldı.

Yapılacak iyileştirmeler

Kabul edilen önerge çerçevesinde 2030 yılına kadarki süreçte 55.000 personellik İsveç Silahlı Kuvvetleri’nin 90.000 personel seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Askere alınan kişi sayısı 2019’a kıyasla ikiye katlanarak yılda 8.000’e çıkacak. İsveç Donanması için yeni ekipman tedarik edilecek ve silahlanmada iyileştirmeler olacak. Ayrıca ordu içerisinde dağılmış birkaç alay yeniden kurulacak.

İsveç şu anda gayrisafi yurtiçi hasılanın sadece yüzde 1,1’ini savunmaya harcıyor. İsveç’in üye olmadığı NATO tarafından yayınlanan yönergeler, çoğu üye ülke bu hedefe ulaşmasa da, üyelerin yüzde 2 oranında harcamasını tavsiye ediyor.

Eski tedbirler

2017 yılı içerisinde İsveç, 2. Dünya Savaşından beri ilk defa alay kurma kararına vararak, stratejik bir öneme sahip olan Gotland adasına asker konuşlandırma kararı aldı. 350 personelden oluşan alay, Gotland adasına konuşlandırıldı.

Ayrıca aynı yıl içerisinde, 2010 yılından beri yürürlükte olan sadece erkekler için zorunlu askerlik uygulaması kaldırılarak kadınların da aktif olarak görev alacağı yeni askeri tasarı kabul edildi.