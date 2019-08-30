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İSTSİDER, Üniversite öğrencilerine tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi

MERSİN (İHA) – İstanbul’da üniversite kazanan ve öğrenimine devam eden öğrenciler, İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (İSTSİDER), Silifke Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği tanışma ve kaynaşma kahvaltısında buluştu.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:47
İSTSİDER, Üniversite öğrencilerine tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi

MERSİN (İHA) – İstanbul’da üniversite kazanan ve öğrenimine devam eden öğrenciler, İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (İSTSİDER), Silifke Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği tanışma ve kaynaşma kahvaltısında buluştu.


Silifke’de bir otelde düzenlenen etkinliğe, İstanbul’da eğitimlerine devam eden 70 üniversite öğrencisi ile velileri katıldı. İSTSİDER Başkanı Sadık Avcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, dernek hakkında bilgi verdi. İSTSİDER’i, İstanbul’da yaşayan Silifkelileri ve Silifke dostlarını bir araya getirmek, Silifkeliler arasında sosyal yardımlaşmayı geliştirmek, Silifke kültürünün yaşanmasını ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak, iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek amacı ile 4 Ekim 2004 tarihinde kurduklarını belirten Avcı, “Derneğimizin yönetimi çeşitli mesleklerde çalışan 20 kişilik yönetim kurulundan oluşuyor. Derneği kurarken iki amacımız vardı. Birincisi İstanbul’da yaşayan Silifkelileri bir çatı altında toplamak, birbirlerine destek olmalarına yardımcı olmak, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmak; ikincisi ise İstanbul’da üniversite kazanmış öğrencilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmak. Başlangıçta çok zorlandık ama birbirimize destek olarak bu günlere geldik. Geçen yıl düzenlediğimiz bir kahvaltı etkinliğimizde gençlik kollarının örgütlenmesi ve İstanbul’daki bütün okullarda ilişkilendirilmesi gerektiğine karar verdik. Geçen yıldan bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.


Dernek olarak hiçbir maddi destek beklemeden Silifkeli öğrencilerin öğrenim ve meslek hayatlarında yardımcı olmayı ve Silifke’nin daha da gelişmesine katkı sağlamalarını istediklerini vurgulayan Avcı, öğrencilere seslenerek, “Hepinizin iletişim numaralarını, bilgilerinizi not alacağız; watsapp grubumuza ekleyeceğiz ve devamlı olarak iletişim halinde olacağız. Silifke’de olduğu gibi İstanbul’da da bir araya geleceğiz. Sizleri daha yakından tanıyacağız. Bugün de buraya katılan tüm öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bursu hakkında da bilgi veren Başkan Avcı, “İstanbul’da üniversite kazanan öğrencilerimize Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yıl boyunca burs verilecek. Sizlerden ricamız üniversiteyi ilk defa kazanan öğrencilerimiz burs başvurusu yaparlarsa burslardan yararlanabilirler. İnternetten bursverenler.com sitesinden de başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.


Etkinlikte, dernek üyesi öğrenciler Meltem Usça ve Nurten Serin Bütün ise dernek ile tanışma hikayelerini, aldıkları yardımları ve üniversite hayatı hakkında öğrencilere önerilerde bulundular.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:47
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