İSTOÇ’ta ‘usulsüz kullanım’ şikayeti

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İstanbul’un en popüler ticaret merkezleri arasında yer alan İSTOÇ’ta bazı firmaların “usulsüz alan kullanımı” dolayısıyla mağduriyet yaşadığı ve İSTOÇ yönetiminden sorunun çözümünü bekledikleri öğrenildi.

Merdiven boşlukları bile dolu

Bünyesinde 2 bin 500’den fazla şirketin faaliyet gösterdiği İstanbul’un en büyük ticaret merkezlerinden biri olan İSTOÇ’ta ortak alanların usulsüz kullanımıyla ilgili şikayetler yükseliyor. Şirketlerin ürünlerini istifleyerek diğer şirket çalışanlarının hareket alanı kısıtlaması, asansör ve merdiven boşluklarının dahi işgal edilmesi gibi şikayetler dolayısıyla ticarethaneler mağduriyet yaşıyor.

Son dönemde şikayetlerin artış göstermesi üzerine İSTOÇ yönetiminin usulsüz kullanım nedeniyle firmalara para cezası kestiği bildirilirken, mağdur olan şirketler “bahse konu alanların acilen tahliye edilmesini” talep ediyor.

“Ofisler depo olarak kullanılıyor”

İSTOÇ’ta şikayetlerin yükseldiği bir diğer alan ise İSTOÇ Oto Market. İSTOÇ Oto Market kısmındaki galerilerin yukarısındaki işyerlerinin sözleşmeye aykırı olarak depo ve imalathane gibi faaliyet yürüttükleri belirtiliyor. Oysa sözleşmede bu alanların yalnızca ofis olarak kullanılabileceği kaydediliyor. Fotoğraf karelerine de yansıyan İSTOÇ Oto Market’teki manzaralarda, ofis katlarının giriş çıkışlarının depo olarak kullanıldığını, ofisini kullanmak isteyen mülk sahiplerinin ise işyerine girmekte dahi güçlük çektikleri görülüyor.

İSTOÇ yönetiminin hem usulsüz kullanımlara hem de Oto Market’teki sözleşmeye aykırı faaliyetlere “dur” diyerek şikayetçi ticarethanelerin mağduriyetlerini gidermesi bekleniyor.