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Gündem Ekrem’in beceriksizliği bir can daha aldı
Gündem

Ekrem’in beceriksizliği bir can daha aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 16:25:00 - 2024-02-28 16:52:01
Ekrem’in beceriksizliği bir can daha aldı

Tecrübeli ve liyakatli kadroları tasfiye ederek buralara yandaşlarını atayan CHP’li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin beceriksizliği Fatih'te can aldı.

İBB başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra kritik birimlerdeki tecrübeli ve liyakatli kadroları tasfiye ederek buralara yandaşlarını atayan CHP’li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB, hizmet etmesi gereken İstanbulluların adeta kabusu haline geldi.

Tramvayın çarptığı kişi öldü

İstanbulluları raydan çıkan tramvaylara, yanan otobüslere ve yolda kalan metrobüslere mahkum bırakan İBB'nin beceriksizliği can aldı.

Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarındaki kaza ve arızalara her geçen gün yenisi ekleniyor

Öte yandan CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarında meydana gelen arıza ve kazaların sonu gelmiyor. Arızalarla canından bezen, kazalar ile ölüm korkusu yaşayan toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlar bir çözüm bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarında meydana gelen arıza ve kazaların sonu gelmiyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar kimi zaman arızalanan otobüsü itme çilesi, kimi zaman geciken seferler, kimi zaman ise ölümlü kazalar ile karşı karşıya geliyor. Her geçen gün artan arızalar ve çözülemeyen toplu taşıma sorunu çığ gibi büyüyor. İBB’nin kendisinin hazırladığı İBB Denetim Komisyonu 2022 Yılı Denetim Raporu’nda da otobüslerin arıza sayısının 2021 yılına göre bir yılda yüzde 56,77 arttığı belirlenmişti.


Yalnızca arızalarla değil, ölümlü otobüs ya da metrobüs kazaları ile karşı karşıya gelen vatandaşlar can korkusu da yaşıyor. 2024 yılının ilk haftasında meydana gelen o kazalardan birinde, İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı. İstanbul’un Avcılar ilçesi Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında 2022 yılında meydana gelen kazada ise iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Yaşanan kazada 99 kişi yaralanmıştı.

Ekrem İmamoğlu yönetiminde yaşanan ölümlü ya da yaralanmalı diğer bazı İETT kazaları ise şu şekilde;

Okmeydanı’nda kontrolden çıkan metrobüs, önce reklam panosuna ardından da duraktaki tenteye çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir tente ve reklam panosunun parçaları yola savrulurken, metrobüsteki bir kişi yaralandı. Küçükçekmece ile İBB Sosyal Tesisleri durakları arasında metrobüs yolunda yürüyen yayaya, E.K. yönetimindeki metrobüs çarptı. Kazada, yaya ve ani fren yapan metrobüsteki yolculardan 3’ü yaralandı.

Sarıyer’de yolcu indirmek için durakta duran İETT otobüsüne arkadan gelen İETT otobüsünün çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Başakşehir’de metro çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüslerdeki 6 yolcu yaralandı. Sarıyer’de iddiaya göre şoförünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Beylikdüzü’nde sürücüsüz harekete geçen metrobüsün karşı yönden gelen metrobüsle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Fatih’te Haseki durağı yakınında tramvay, raylara giren İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Sancaktepe’de meydana gelen kazada, İETT otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Arnavutköy’de trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı. Bahçelievler’de İETT şoförü Sefer Baldan, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

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